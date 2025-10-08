Emlékezetes fotókon Mezey György pályafutása – galéria

Emlékezetes edzői pályafutás, a magyar labdarúgásra gyakorolt óriási hatás. Talán így is beszélhetünk Mezey Györgyről, aki életének 85. évében elhunyt. A legendás mesteredző volt az utolsó, akinek irányításával világbajnokságon járt a magyar labdarúgó-válogatott még 1986-ban, majd a Videotonnal elhódította a székesfehérváriak történetének első bajnoki címét. Most fotókon szedtük össze a legemlékezetesebb pillanatokat a karrierjéből.

Mezey György és Bobby Charlton még 1986-ban

Forrás: MLSZ

Mezey György letette a névjegyét a magyar futballban, amely most gyászol

A hazai labdarúgás megkerülhetetlen alakja első nagyobb sikerét a magyar válogatott kispadján érte el, amelyet a világranglista élére vezetett, 1985-ben pedig Európa legjobb edzőjének választották. Bár az 1986-os mexikói világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy azt a szurkolók elvárták volna, így is megkérdőjelezhetetlenek az érdemei. Ezután több csapatnál is munkát vállalt, azonban a legnagyobb sikerét a Videoton kispadján érte el, amellyel a 2009-2010-es idényben ezüstöt, majd egy évvel később aranyat szerzett.

Mezey György pályafutásának legemlékezetesebb fotóit az alábbi galériában tekinthetik meg.