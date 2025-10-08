Meghatóan búcsúzik a mesteredzőtől Cser-Palkovics András

Meghatározó szerepet töltött be a magyar labdarúgás életében Mezey György, aki 1983-ban vette át a magyar válogatott irányítását, amelyet a világranglista éléig repített, majd 1985-ben meg is választották Európa legjobb vezetőedzőjének. A mai napig ő az utolsó szakember, akivel világbajnokságon járt a magyar válogatott, az 1986-os mexikóin. Most Cser-Palkovics András búcsúzott el a legendás mesteredzőtől.

Mezey György Székesfehérvár díszpolgára volt

Székesfehérvár díszpolgárának is megválasztották Mezey Györgyöt, aki 2007 és 2011 között felelt a szakmai munkáért a Videotonnál, amellyel a 2009-2010-es idényben ezüstöt, egy évvel később történelmi bajnoki címet szerzett.