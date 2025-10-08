október 8., szerda

Gyász

2 órája

Meghatóan búcsúzik a mesteredzőtől Cser-Palkovics András

Szomorú hír érkezett szerda reggel a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ). Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton első bajnokcsapatának vezetőedzője, akitől Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is elbúcsúzott.

Szabó Róbert

Meghatározó szerepet töltött be a magyar labdarúgás életében Mezey György, aki 1983-ban vette át a magyar válogatott irányítását, amelyet a világranglista éléig repített, majd 1985-ben meg is választották Európa legjobb vezetőedzőjének. A mai napig ő az utolsó szakember, akivel világbajnokságon járt a magyar válogatott, az 1986-os mexikóin. Most Cser-Palkovics András búcsúzott el a legendás mesteredzőtől.

Mezey györgy
Mezey György Székesfehérvár díszpolgára volt
Forrás: Cser-Palkovics András/Facebook

Mezey György díszpolgár volt Székesfehérváron, mindenki gyászol

Székesfehérvár díszpolgárának is megválasztották Mezey Györgyöt, aki 2007 és 2011 között felelt a szakmai munkáért a Videotonnál, amellyel a 2009-2010-es idényben ezüstöt, egy évvel később történelmi bajnoki címet szerzett.

„Életének 85. évében elhunyt Mezey György, városunk díszpolgára, a magyar válogatott és a Videoton legendás Mesteredzője. Kimagasló szakmai tudásával és a győzelembe vetett rendíthetetlen hitével valóra váltotta szurkolók generációinak álmait, hiszen máig utolsóként vezette világbajnokságra a nemzeti csapatot, valamint az ő vezetésével a Videoton megszerezhette történetének első bajnoki címét.

Hitünk szerint most már az “égi páholyból” figyeli városunk és nemzetünk csapatait. Mély együttérzéssel gondolunk családjára és szeretteire. Nyugodjék békében!

– olvasható Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere által közzétett Facebook bejegyzésben.

