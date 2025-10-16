Világsztár is pályára lép a MET Arénában (galéria)

Túl sok nyugodt perce mostanság nincs, folyamatosan csörög a telefonja, ahogy közeledik a meccs időpontja, úgy gyorsulnak fel az események.

-A pálya altalaja pénteken reggel fél 10-re érkezik Fehérvárra, a röpis utánpótlásunk és önkénteseink segítségével bepakoljuk az arénába, a honi szövetség szakemberei véglegesítik, felépítik a játékteret, felragasztják a reklámokat, a nemzetközi szövetség, a CEV logóját. Beüzemeljük a pálya melletti LED-falakat, valamint challenge kamerarendszert, továbbá az aréna audio és vizuális rendszerét összehangolják az MRSZ technikájával. Így a nézők a kivetítőn, a tetőn található kockán tökéletes minőségben követhetik a véleményes ítéletek visszajátszását, a lassításokat.

A felnőtt csapat tervek szerint szombaton 10 órakor már a helyszínen tréningezik, délután 17 órától pedig a szlovák élvonalbeli - legutóbb bronzérmes - UKF Nitra játszik zártkapus edzőmeccset a MÁV Előrével. Múlt héten a mostani rivális otthonában léptek pályára a fehérváriak, ötszettes meccset nyertek 5-0-ra. A hétvégi meccs alighanem szorosabb lesz, lévén a felvidékiek feladót cseréltek, aki azon a derbin közös edzés nélkül lépett pályára új társaival. Ebből következőn vélhetően ezúttal nagyobb ellenállást fognak tanúsítani. A tervek szerint vasárnap és hétfőn is kettőt edzenek a mávosok a csarnokban, egyszer a női csapata is gyakorolhat, szombaton 12.30-tól a lányok trénigneznek két órán át, tehát megismerhetik a létesítményt. A Guaguas csapata október 20-án, hétfőn délután érkezik a Liszt Ferenc Repülőtérre, 19 órától edzenek, a meccsnapon pedig délelőtt 11-re kértek időpontot. A szállásuk Sukorón, a tóparti kajak-kenu akadémián lesz, a mérkőzés másnapján, szerdán, kora délután repülnek vissza a Kanári-szigetekre.

-A hazai BL nyitómeccsünkre jegyek értékesítése már egy hete zajlik a különböző, netes felületeken. Nagyon remélem, hogy a meccs előtt felpörögnek az események, ugyanis még vannak szabad helyek bőven, amiket szeretnénk megtölteni. Az arénában a hoki a megszokott sportág, de úgy gondolom, a röplabda is hatalmas élményt jelent majd mindenkinek, aki kilátogat. Világsztár is érkezik Fejérbe, az ellenfélnél nyitásfogadóként és 4-es ütőként lép pályára kubai származású, az olaszok által honosított Osmany Juantorena, aki világsztárnak számít. Már negyven éves, de tökéletes állapotban van, olimpiai ezüstérmes az olaszokkal, Világliga bronz, világbajnoki ezüstérmes, akkori olasz csapatával, a Trentinóval többször klubvilágbajnok és Bajnokok Ligája-győztes. Nagyon sok egyéni díjjal rendelkezik klub, valamint válogatott eseményeken a kubai és az olasz nemzeti együttessel, többször választották a legértékesebb játékosnak. Nincs ezen mit szépíteni, párharc esélye a spanyol brigád, viszont mellettünk szól, hogy a csapatunk három éve együtt játszik. Természetesen titkon bízunk a bravúrban, ha sikerülne, egy lengyel gárdával mérkőznénk a BL-ben. Amennyiben a legrangosabb sorozaton nem jön össze a továbbjutás, nem fejezzük be a szereplésünket a nemzetközi porondon, a CEV Kupában folytatjuk, november 11-én, idegenben lépünk pályára a Hannover melletti, német Helios Grizzlys gárdájával találkozunk. A visszavágóra 18-án kerül sor a MET Arénában.

Ezzel kicsit előreszaladtunk. Ami biztos, a fehérváriak a keddi, hazai mérkőzés után október 29-én, szerdán, Bécsből utaznak Gran Canariára, 30-án lépnek pályára a visszavágón. November 2-án hajnalban érkeznek haza a Kanári-szigetekről. Nem sok idejük lesz itthon, lévén másnap, 3-án utaznak repülővel Podgoricába, majd buszoznak tovább. A tengerparti kisváros, Budva lesz a házigazdája a MEVZA Kupa első állomásának, a közép-kelet-európai régió bajnokságán a MÁV a montenegrói Budva és a Buducnost Podgorica, valamint a szlovén Maribor ellen lép pályára. A folytatásban Zágrábba és az ausztriai Bleiburgba utaznak, a sorozat következő állomásokra. A cél a MEVZA sorozaton a döntőbe kerülés. Tavaly nem indultak, két éve már szerepeltek itt, a cél a négy közé kerülés volt, végül az 5. helyen zártak. A vezetőség tavaly egyértelműen a magyar bajnoki címet és a kupagyőzelmet tűzte ki célul, ezért az említett, régiós pontvadászaton nem vettek részt.

