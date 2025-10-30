Brutális ítélet: rasszizmus miatt fél évre eltiltották a megyei futballistát

Többször is beszámoltunk már arról, hogy a Videoton FC Fehérvárt a szurkolói bekiabálások miatt büntette a Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága. Az MLSZ az elmúlt időszakban nyílt harcot hirdetett a rasszizmusért, amelyet kivétel nélkül súlyosan büntet. Nincs ez másképp a megyei futballban sem: a vármegyei harmadosztályban a Mány II.–Ercsi II. összecsapáson ketten is példa nélküli eltiltást kaptak. Mutatjuk a részleteket.

A megyei futballban is lecsapott a szigorú MLSZ szabályozás, a Mányi TK (fehérben) játékosa sem úszta meg

Fotó: Kricskovics Antal.

A megyei futballban sincs helye a rasszizmusnak

A Magyar Labdarúgó-szövetség Fejér Vármegyei Igazgatósága ezen a héten is megküldte a csapatoknak és a nyilvánosságnak a hivatalos értesítőjét, melyben két példa nélküli eltiltás is szerepel, ráadásul egy mérkőzésről. Történt ugyanis, hogy a Mány II.–Etyek II. mérkőzésen két játékos rasszista kijelentéssel degradálta egymást – tudtuk meg a szövetségtől –, amely miatt a játékvezető egyaránt piros lapot mutatott fel. A fegyelmi ülésen végül úgy határoztak, hogy a hazaiak játékosát, Radovics Mártont 2026. március 26-ig, míg a vendégek futballistáját, Nagy Nimean Zoltánt 2025. november 11-ig eltiltanak minden labdarúgó mérkőzéstől.

Nem volt ez másképp Nánai Marcell – a vármegyei másodosztályban szereplő Polgárdi játékosa – esetében sem, akit a következő tíz bajnokiről tiltott el a szövetség.

A szurkolókat korábban a Móri SE–Budapest Honvéd és a Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc összecsapás előtt kérdeztük arról, hogyan vélekednek az MLSZ újonnan bevezetett szabályairól.

Kijátszották a versenykiírás hiányosságát

A hivatalos értesítő külön pontban taglalja azt, hogy a Mányi TK kijátszotta volna a Versenykiírás hiányosságát. Ennek oka, hogy a mányiak többségben ugyanazokat a játékosokat játszatták a II. osztályú és a III. osztályú csapatban is, megsértve ezzel az utóbbi ligában szereplő együttesek esélyegyenlőségéhez való jogát. Emiatt a klub vezetését írásbeli figyelmeztetésben részesítette a szövetség.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Mányi TK vezetőségét, amint válaszolnak arról azonnal beszámolunk.