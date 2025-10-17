Megye II 1 órája

Rangadó vár a Pátkára

A 7. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon az idén többször betliző címvédő Bakonycsernye szomszédvári rangadóra várja a Fehérvárcsurgó együttesét, míg a Mór II. csapata a Pátka gárdájával játszhat ki-ki meccset. Délen az Aba Sárvíz akár a tabella élére is állhat, amennyiben begyűjti a pontokat a Lajoskomárom II. ellen, mivel az éllovas Beloiannisz nem lép pályára a hétvégén.

A Vál együttese (sárga) Mányra látogat szombaton Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 18., szombat, 14:30

Mányi TK (10.) – Vál (9.), Bakonycsernye (7.) – Fehérvárcsurgó (6.)

2025. október 19., vasárnap, 14:30

Bodajk SE (12.) – Velence (11.), Pusztavám-Jüllich (8.) – Etyek (1.), Mór II. (2.) – Pátka (4.), Szár KSE (5.) – Puskás Akadémia III. (3.). DÉLI CSOPORT 2025. október 19., vasárnap, 14:30

Aba-Sárvíz (2.) – Lajoskomárom II. (5.), Pákozd (11.) – Nagyvenyim (6.), Seregélyes-Sárosd II. (9.) – LMSK (3.), Baracs SE (10.) – Nagykarácsony (7.), Polgárdi VSE (4.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Kisláng (8.) – Előszállás (12.)

Szabadnapos: Beloiannisz (1.).

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!