Megye II

2 órája

Rangadó vár a Pátkára

Címkék#vármegye II.#megye II#labdarúgó bajnokság

A 7. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon az idén többször betliző címvédő Bakonycsernye szomszédvári rangadóra várja a Fehérvárcsurgó együttesét, míg a Mór II. csapata a Pátka gárdájával játszhat ki-ki meccset. Délen az Aba Sárvíz akár a tabella élére is állhat, amennyiben begyűjti a pontokat a Lajoskomárom II. ellen, mivel az éllovas Beloiannisz nem lép pályára a hétvégén.

Feol.hu
Rangadó vár a Pátkára

A Vál együttese (sárga) Mányra látogat szombaton

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT

2025. október 18., szombat, 14:30
Mányi TK (10.) – Vál (9.), Bakonycsernye (7.) – Fehérvárcsurgó (6.)
2025. október 19., vasárnap, 14:30   
Bodajk SE (12.) – Velence (11.), Pusztavám-Jüllich (8.) – Etyek (1.), Mór II. (2.) – Pátka (4.), Szár KSE (5.) – Puskás Akadémia III. (3.).      

DÉLI CSOPORT

2025. október 19., vasárnap, 14:30       
Aba-Sárvíz (2.) – Lajoskomárom II. (5.), Pákozd (11.) – Nagyvenyim (6.), Seregélyes-Sárosd II. (9.) – LMSK (3.), Baracs SE (10.) – Nagykarácsony (7.), Polgárdi VSE (4.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Kisláng (8.) – Előszállás (12.)
Szabadnapos: Beloiannisz (1.).

 

