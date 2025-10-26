október 26., vasárnap

Jégkorong

2 órája

Megizzasztották a Csíkszeredát

Címkék#DAB#Csíkszereda#Erste Liga#jégkorong

A Dunaújvárosi Acélbikákra kőkemény meccs várt Csíkszeredában. Óriási meglepetésre a DAB megszorongatta a tavalyi ezüstérmest.

Kelemen Kornél

A DAB botrányosan kezdte a Csíkszereda elleni meccset, hiszen már a 4. percben 3-0-ás hátrányban volt. A harmadik találat után azonnal kapust cserélt Hetler Ádám. A Duna-partiak Maxim Askarov és Bogdan Zorin góljaival már a 8. percre egygólosra csökkentették a hátrányukat, azonban nem ez volt az utolsó találat az első harmadban, hiszen Ondrej Machala is beköszönt hazai oldalról, 4-2

A DAB megszorongatta a Csíkszeredát
Forrás: duol.hu

A második etapot zseniálisan kezdték a vendégek, Strenk Olivér és Askarov is beköszönt, így a szurkolók teljes megdöbbenésére, ismét döntetlen állt az eredményjelzőn, 4-4. Igaz ez az állapot nem tartott sokáig, mindössze fél perccel később érkezett Becze Tihamér, aki újfent előnyhöz juttatta csapatát, 5-4

A harmadik harmadban küzdött a DAB, de nem tudott egyenlíteni, sőt Becze a meccs legvégén bevette az üresen álló kaput, ezzel beállítva a 6-4-es végeredményt.

 

