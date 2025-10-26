Győzelemmel hangolt a BL-visszavágóra a MÁV Előre (galéria)

A keddi Guaguas elleni hazai pályán megvívott röplabda Bajnokok Ligája selejtező után, vasárnap a dunaújvárosi DKSE várt Omar Pelillo tanítványaira a MÁV Előre Volley Centerben. Az első játszma során 7-7-ig tudták magukat tartani a főként fiatal játékosokból álló újvárosiak, Ám ezt követően esélyt sem adott ellenfelének a MÁV Előre, és 12 pont előnnyel húzta be az első játékrészt,13-25.

Simán megnyerte a szezon első bajnokiját a MÁV Előre.

Fotó: Szabó Zsolt

A második játszmában a játék képe nem változott, a DKSE próbálta megnehezíteni a jóval esélyesebb Loki dolgát, de Pesti Marcellék nem estek kétségbe, a szett során végig fókuszáltan tették a dolgukat, és a csapat cserejátékosai is játéklehetőséget kaptak a biztos vezetés tudatában. Ekkor kissé visszajöttek a DKSE játékosai, ám Omar Pelillo nem cserélt ezen időszak alatt sem, bízva fiatal játékosaiban. Ezt ők meg is hálálták, 18-12-es állásnál a vendégeknek kellett időt kérniük. Ezt követően a Loki játékosai zsinórban szerezték a pontokat, és hasonlóan magabiztosan nyerték meg ezt a játszmát is, 25-16.

A harmadik játszmában sem lehetett megtörni a MÁV Előre játékosait

A harmadik játszmában folytatódott a MÁV Előre mezőfölénye. Sorozatban négy pontot szereztek, és ezután is csak egyetlen pontot engedélyeztek a DKSE-nek így 7-1-nél ismételten időt kért a dunaújvárosiak mestere. Ám ez sem segített a vendégeken, már 10-1-re vezetett a Loki. A székesfehérváriak gyakorlatilag tönkreverték ebben a játékrészban az újvárosiakat, egy pillanatra sem kegyelmeztek, és végül 25-8-ra megnyerték ezt a játszmát, és magát a találkozót is,25-9.

MÁV Előre Foxconn-DKSE 3:0 (13,16,9,)

(Galéria a képre kattintva!)