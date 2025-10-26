október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

2 órája

Győzelemmel hangolt a BL-visszavágóra a MÁV Előre (galéria)

Címkék#MÁV Előre#DKSE#röplabda

Nem bírtak a dunaújvárosiak a fehérváriakkal. A MÁV Előre Foxconn együttese könnyedén felülmúlta a DKSE együttesét a férfi röplabda NB I 1.fordulójában.

Szabó Zsolt
Győzelemmel hangolt a BL-visszavágóra a MÁV Előre (galéria)

Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A keddi Guaguas elleni hazai pályán megvívott röplabda Bajnokok Ligája selejtező után, vasárnap a dunaújvárosi DKSE várt Omar Pelillo tanítványaira a MÁV Előre Volley Centerben. Az első játszma során 7-7-ig tudták magukat tartani a főként fiatal játékosokból álló újvárosiak, Ám ezt követően esélyt sem adott ellenfelének a MÁV Előre, és 12  pont előnnyel húzta be az első játékrészt,13-25.

MÁV Előre
Simán megnyerte a szezon első bajnokiját a MÁV Előre.
Fotó: Szabó Zsolt

A második játszmában a játék képe nem változott, a DKSE próbálta megnehezíteni a jóval esélyesebb Loki dolgát, de Pesti Marcellék nem estek kétségbe, a szett során végig fókuszáltan tették a dolgukat, és a csapat cserejátékosai is játéklehetőséget kaptak a biztos vezetés tudatában. Ekkor kissé visszajöttek a DKSE játékosai, ám Omar Pelillo nem cserélt ezen időszak alatt sem, bízva fiatal játékosaiban. Ezt ők meg is hálálták,  18-12-es állásnál a vendégeknek kellett időt kérniük. Ezt követően a Loki játékosai zsinórban szerezték a pontokat, és hasonlóan magabiztosan nyerték meg ezt a játszmát is, 25-16.

 A harmadik játszmában sem lehetett megtörni a MÁV Előre játékosait

A harmadik játszmában folytatódott a MÁV Előre mezőfölénye. Sorozatban négy pontot szereztek, és ezután is csak egyetlen pontot engedélyeztek a DKSE-nek így 7-1-nél ismételten időt kért a dunaújvárosiak mestere. Ám ez sem segített a vendégeken, már 10-1-re vezetett a Loki. A székesfehérváriak gyakorlatilag tönkreverték ebben a játékrészban az újvárosiakat, egy pillanatra sem kegyelmeztek, és végül 25-8-ra megnyerték ezt a játszmát, és magát a találkozót is,25-9.

MÁV Előre Foxconn-DKSE 3:0 (13,16,9,)

(Galéria a képre kattintva!)

Győzelemmel hangolt a BL-visszavágóra a MÁV Előre

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu