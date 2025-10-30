Véget ért a Bajnokok ligája szereplés a MÁV Előre számára

Az első pontot a mérkőzésen a székesfehérváriak szerezték meg, utána pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok annak köszönhetően, hogy mindkét együttes rosz nyitásokat hajtott végre. 5-5-nél a MÁV Előre Takács Milán bravúros mentést hajtott végre, ám pontot a Guaguas szerzett. Hiába húztak el két ponttal a spanyolok, felálltak ebből a székesfehérváriak, sőt a Loki épített ki két pontos előnyt, 8-10. Ezt már nem tudták megfordítani a Las Palmas, így némi meglepetésre a hazaiak mestere kért először időt,10-12. A folytatásban nem változott a játék képe, a MÁV Előre többek között Redjo Koci óriási leütésével tartotta a két pontos előnyt, ám Omar Pelillo időkérése után megtáltosodott a Las Palmas, és a végjáték előtt ők vezettek két ponttal,19-17. A végére fejben elfáradt a Loki, és a hazaiak megnyerték az első játszmát, így a következő három szettet nyernie kellett volna a székesfehérváriaknak, ha az aranyszettet szerették volna kiharcolni,25-18.

Küzdésből jelesre vizsgázott a MÁV Előre a Guaguas Las Palmas ellen, ám ez most kevésnek bizonyult.

Fotó: Fehér Gábor

A második játszmában folytatták a spanyolok a pontgyártást a spanyolok rögtön négy pontos előnyre tett szert, amiből visszajött két pontra a MÁV Előre,6-4. Azonban ez a fellángolás tiszavirág életű volt, a Guaguas támadásban egyértelműen a magyarok fölé kerekedett, és hat pontos előny után kért időt Omar Pelillo 11-6. A folytatásban teljesen kiütközött a két csapat közti különbség, a hazaiak esélyt sem adtak a Lokinak, és tizenegy pontos különbséggel nyerték meg a játszmát, és továbbjutottak a BL-selejtező első köréből, 25-14.

Nem találta meg első játszmában nyújtott játékát a MÁV Előre

A mérkőzésnek azonban nem volt vége, a harmadik játékrészre a tartalékosan felálló Guaguas azonban így is két pontos előnyt épített ki a játszma elején, és ezt folyamatosan tartani is tudták, 11-8. A spanyol cserejátékosan lelkesen, felszabadultan röplabdáztak a biztos továbbjutás tudatában, a MÁV Előre pedig továbbra sem találta azt a koncentrált játékot, amely az első játszmában volt jellemző az együttesre,17-14. A folytatásban sem sikerült megfordítani a szettett a fehérváriaknak, így simán megnyerte a mérkőzést a Guaguas Las Palmas, 25-20.