Ökölvívás

38 perce

Két Magyar Kupa győztes fiatal ökölvívó lép a szorítóba a hétvégén

Címkék#Dancsa Jázmin#MÁV Előre Ökölvívó Szakosztály#Ágoston Koppány#Magyar Kupa#u13

Október 2. és 5. között kerül megrendezésre Hajdúhadházán az U13 és U17 Ökölvívó Magyar Bajnokság. A megmérettetésen a MÁV Előre két fitatal ökölvívó lép szorítóba, Dancsa Jázmin és Ágoston Koppány

Szabó Zsolt
Ketten képviselik a MÁV Előrét Hajduhadházán

Fotó: Márton Balázs/MÁV Előre Ökölvívó Szakosztály

Két Magyar Kupa győztes ökölvívóval képviselteti magát a MÁV Előre Ökölvívó Szakosztálya a hajdúhadházi Magyar Bajnokságon. Dancsa Jázmin U13-ban, 36 kg-os súlycsoportban lép kötelek közé, míg Ágoston Koppány szintén ebben a korcsoportban, 50 kg-ban fog küzdeni. Edzőjük, Márton Balázs elmondta, becsülettel felkészültek mindketten a versenyre, a többi a ringben fog kiderülni. Az eseményen részt vett volna Kiss Martin is, de betegség miatt sajnos nem tud részt venni.

MÁV
Fotó: Márton Balázs/MÁV Előre Ökölvívó Szakosztály

 

 

