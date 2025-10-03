Két Magyar Kupa győztes fiatal ökölvívó lép a szorítóba a hétvégén

Két Magyar Kupa győztes ökölvívóval képviselteti magát a MÁV Előre Ökölvívó Szakosztálya a hajdúhadházi Magyar Bajnokságon. Dancsa Jázmin U13-ban, 36 kg-os súlycsoportban lép kötelek közé, míg Ágoston Koppány szintén ebben a korcsoportban, 50 kg-ban fog küzdeni. Edzőjük, Márton Balázs elmondta, becsülettel felkészültek mindketten a versenyre, a többi a ringben fog kiderülni. Az eseményen részt vett volna Kiss Martin is, de betegség miatt sajnos nem tud részt venni.

Ketten képviselik a MÁV Előrét Hajdúhadházán

Fotó: Márton Balázs/MÁV Előre Ökölvívó Szakosztály