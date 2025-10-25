Női vízilabda
Már az első negyedben eldőlt minden
Sok gólt hozó mérkőzésen 17-11-re kikapott a Dunaújvárosi FVE az UVSE vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első mérkőzésén.
Forrás: Horváth László - duol.hu
A lila-fehérek már az első negyedben 5-1-es vezetésre tettek szert, a különbséget pedig a nagyszünetre is meg tudták őrizni, 8-4. A fordulás után a DFVE még egy góllal leszakadt ellenfelétől, amely az utolsó negyedben bebiztosította győzelmét, 17-11.
Női vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. mérkőzés
UVSE–Dunaújvárosi FVE 17-11 (5-1, 3-3, 5-4, 4-3)
