október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Percről percre

2 órája

Eddig nem alakulnak jól a dolgok, bajban a magyar válogatott – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

Címkék#élő közvetítés#Örményország#Magyarország#vb

Élő szöveges közvetítés. A Magyarország-Örményország vb-selejtező sok kérdést eldönt a továbbjutással kapcsolatban.

Feol.hu

Kulcsfontosságú mérkőzéshez érkeztek Marco Rossi fiai, hiszen a Magyarország-Örményország vb-selejtező sok mindent befolyásol a világbajnoki kijutást illető reményekkel kapcsolatban. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünkben!

A Magyarország-Örményország mérkőzés első félidejében nem született gól
A Magyarország-Örményország mérkőzés első félidejében nem született gól
Fotó: Csudai Sándor/Origo

Magyarország-Örményország 0-0 (0-0) – ÉLŐ

vb-selejtező, F-csoport, harmadik forduló
Budapest, Puskás Aréna, Vezeti: Kavanagh (angol)

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan – Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

46. perc: Elkezdődött a második félidő

Egyik oldalon sem történt változás, így folytatódik a mérkőzés a magyar középkezdés után.

45+2. perc: Véget ért az első játékrész

Helyzetek voltak, ezek azonban rendre kimaradtak, így 0-0-s döntetlennél vonulnak szünetre a felek. A második félidőben kérdéses, hogy összejön-e az örmény védelem feltörése Lukács Dánieléknek, de reménykedjünk, hogy erre a kérdésre bő 60 perc múlva igennel válaszolhatunk.

45. perc: Két perc a ráadás

Az első félidő végén két perc lesz a hosszabbítás.

38. perc: A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete

Nego laposan passzolt középre, Szoboszlai nagyon jól érkezett a pontos beadásra, ballal azonnal lőtt, de nem találta el a kapu bal alsó sarkát, mellé lőtt.

34. perc: Újabb Lukács helyzet, nagy örmény védés

A Puskás Akadémia támadója igen aktív, ezúttal is balról veszélyeztetett, éles szögből ballal, de Avagjan hárított.

32. perc: Támadás itt, támadás ott, azonban a helyzetek nem jönnek

Eddig nem sikerült feltörnie a mieinknek az örmény védelmet, nem akar szűnni a gólínség.

18. perc: Tóth Balázsnak akadt dolga

Szép szólót mutatott be Zelarajan, aki a tizenhatoson belülre érve jobbal tűzte kapura a labdát, de Tóth Balázs résen volt és szépen hárított.

14. perc: Sárga lap az örményeknek

Szoboszlai Dominik húzott volna el a jobb szélen, de Harutjunjan megállította. Igaz szabálytalanul, így villant is a sárga lap a Puskás Akadémia védőjének.

11. perc: Hihetetlen helyzet maradt ki

Sikerült megzavarni az örmény védelmet, Szoboszlai lépett bele az indításba, Lukács Dániel egyedül vihette kapura a labdát, balról, ballal lőtt, a kapus lába között akarta ellőni, de Avagjan védett. Szoboszlai bátor volt, balról kapura tekerte a labdát szögletből, de nem jött össze a bravúr.

10. perc: Aktív a jobb oldal, de nincsenek helyzetek

Volt pár hajmeresztő passzunk hátul az elmúlt időszakban, de ez nem eredményezett örmény helyzeteket. A mieink inkább a jobb oldalt erőltetik Negóval és Bollával, de az áttörés még nem történt meg.

5. perc: Bolla Bendegúz előtt a nagy lehetőség

Lukács Dániel most jól ment el a jobb oldalon, laposan passzolt a tizenhatoson belül Bolla Bendegúznak, azonban Iwu jól zárt vissza és tisztázott. A szögletet Szoboszlai adta középre jobbról, de a védők kifejelték.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés

Meggypirosban a mieink –fekete karszalaggal a kezükön, Mezey György emlékére –, kékben az örmények, akik Bicsahcsjan révén útjára is indították a labdát.

Mezey Györgyre emlékeznek

Életének 85. évében, a hét közepén elhunyt dr. Mezey György, akire most gyászszünettel emlékeznek a mérkőzés kezdése előtt.

Angliából érkezett a játékvezető

Az angol Chris Kavanagh vezeti majd az összecsapást, aki még se a magyaroknak, se az örményeknek nem dirigált.

Felsorakoztak a pályán a játékosok

Előbb az örmény, majd a magyar himnusz következik, aztán eldöntik a felek, hogy melyik csapat végezheti el a kezdőrúgást.

Felcsendült a Nélküled

Szokásos, elmaradhatatlan eleme a magyar válogatott mérkőzéseinek az Ismerős Arcok slágere. Most is egy egész stadion énekli közösen a szívhez szóló dalt.

Jöhet az első győzelem?

A magyar válogatott két mérkőzés után egy döntetlennel és egy vereséggel áll az F csoport harmadik helyén egy ponttal. Kötelező lenne a győzelem ma este Szoboszlai Dominikéknak akkor, ha szeretnének esélyt teremteni a világbajnokságra való kijutásra.

Ismerős játékos a túloldalon

Georgij Harutjunjan neve ismerősen csenghet olvasóinknak, hiszen a Puskás Akadémia játékosa az örmények középhátvédje, aki így testközelből ismeri a mieink közül Lukács Dánielt, Szappanos Pétert és Nagy Zsoltot is.

Több mint jól kezdtek az örmények

Portugália ellen nem jött ki a lépés az örményeknek, 5-0-ra kikaptak hazai pályán, azonban Írországot nagy bravúrral 2-1-re felülmúlták, így két forduló után három ponttal a második helyen állnak a csoportunkban.

Eddig egyszer találkoztak

2004 februárjában volt az első és máig utolsó alkalom hogy a magyar és az örmény válogatott összecsapott egymással. Akkor a ciprusi Páfoszon mérkőztek meg a felek és a mieink Lisztes Krisztián valamint Szabics Imre találatával 2-0-ra diadalmaskodtak. Egy hasonló végeredményt ma is aláírna azt hiszem Marco Rossi és a magyar szurkolók többsége.

Lukács Dániel pótolhatja Varga Barnabást

Marco Rossi igen nehéz feladat elé néz az örmények ellen, hiszen két kulcsemberére, Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem számíthat. A szövetségi kapitány ezúttal Lukács Dánielnek szavazott bizalmat, ő pótolhatja a Ferencváros klasszis támadóját, míg a jobb szélen Bolla Bendegúz tűnhet fel a támadásoknál Sallai helyett.

A kezdőcsapatok:

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan – Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan

Üdvözöljük kedves Olvasóinkat!

Alig kevesebb mint egy óra múlva elhangzik a kezdősípszó a Puskás Arénában, ahol Magyarország Örményországgal játszik vb-selejtező mérkőzést. Kövessék velünk a találkozó izgalmait szöveges közvetítésünkben!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu