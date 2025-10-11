Eddig nem alakulnak jól a dolgok, bajban a magyar válogatott – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

Kulcsfontosságú mérkőzéshez érkeztek Marco Rossi fiai, hiszen a Magyarország-Örményország vb-selejtező sok mindent befolyásol a világbajnoki kijutást illető reményekkel kapcsolatban. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünkben!

A Magyarország-Örményország mérkőzés első félidejében nem született gól

Fotó: Csudai Sándor/Origo

Magyarország-Örményország 0-0 (0-0) – ÉLŐ

vb-selejtező, F-csoport, harmadik forduló

Budapest, Puskás Aréna, Vezeti: Kavanagh (angol)

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan – Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan