2 órája
Eddig nem alakulnak jól a dolgok, bajban a magyar válogatott – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
Élő szöveges közvetítés. A Magyarország-Örményország vb-selejtező sok kérdést eldönt a továbbjutással kapcsolatban.
Kulcsfontosságú mérkőzéshez érkeztek Marco Rossi fiai, hiszen a Magyarország-Örményország vb-selejtező sok mindent befolyásol a világbajnoki kijutást illető reményekkel kapcsolatban. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünkben!
Magyarország-Örményország 0-0 (0-0) – ÉLŐ
vb-selejtező, F-csoport, harmadik forduló
Budapest, Puskás Aréna, Vezeti: Kavanagh (angol)
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan – Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
46. perc: Elkezdődött a második félidő
Egyik oldalon sem történt változás, így folytatódik a mérkőzés a magyar középkezdés után.
45+2. perc: Véget ért az első játékrész
Helyzetek voltak, ezek azonban rendre kimaradtak, így 0-0-s döntetlennél vonulnak szünetre a felek. A második félidőben kérdéses, hogy összejön-e az örmény védelem feltörése Lukács Dánieléknek, de reménykedjünk, hogy erre a kérdésre bő 60 perc múlva igennel válaszolhatunk.
45. perc: Két perc a ráadás
Az első félidő végén két perc lesz a hosszabbítás.
38. perc: A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete
Nego laposan passzolt középre, Szoboszlai nagyon jól érkezett a pontos beadásra, ballal azonnal lőtt, de nem találta el a kapu bal alsó sarkát, mellé lőtt.
34. perc: Újabb Lukács helyzet, nagy örmény védés
A Puskás Akadémia támadója igen aktív, ezúttal is balról veszélyeztetett, éles szögből ballal, de Avagjan hárított.
32. perc: Támadás itt, támadás ott, azonban a helyzetek nem jönnek
Eddig nem sikerült feltörnie a mieinknek az örmény védelmet, nem akar szűnni a gólínség.
18. perc: Tóth Balázsnak akadt dolga
Szép szólót mutatott be Zelarajan, aki a tizenhatoson belülre érve jobbal tűzte kapura a labdát, de Tóth Balázs résen volt és szépen hárított.
14. perc: Sárga lap az örményeknek
Szoboszlai Dominik húzott volna el a jobb szélen, de Harutjunjan megállította. Igaz szabálytalanul, így villant is a sárga lap a Puskás Akadémia védőjének.
11. perc: Hihetetlen helyzet maradt ki
Sikerült megzavarni az örmény védelmet, Szoboszlai lépett bele az indításba, Lukács Dániel egyedül vihette kapura a labdát, balról, ballal lőtt, a kapus lába között akarta ellőni, de Avagjan védett. Szoboszlai bátor volt, balról kapura tekerte a labdát szögletből, de nem jött össze a bravúr.
10. perc: Aktív a jobb oldal, de nincsenek helyzetek
Volt pár hajmeresztő passzunk hátul az elmúlt időszakban, de ez nem eredményezett örmény helyzeteket. A mieink inkább a jobb oldalt erőltetik Negóval és Bollával, de az áttörés még nem történt meg.
5. perc: Bolla Bendegúz előtt a nagy lehetőség
Lukács Dániel most jól ment el a jobb oldalon, laposan passzolt a tizenhatoson belül Bolla Bendegúznak, azonban Iwu jól zárt vissza és tisztázott. A szögletet Szoboszlai adta középre jobbról, de a védők kifejelték.
1. perc: Elkezdődött a mérkőzés
Meggypirosban a mieink –fekete karszalaggal a kezükön, Mezey György emlékére –, kékben az örmények, akik Bicsahcsjan révén útjára is indították a labdát.
Mezey Györgyre emlékeznek
Életének 85. évében, a hét közepén elhunyt dr. Mezey György, akire most gyászszünettel emlékeznek a mérkőzés kezdése előtt.
Angliából érkezett a játékvezető
Az angol Chris Kavanagh vezeti majd az összecsapást, aki még se a magyaroknak, se az örményeknek nem dirigált.
Felsorakoztak a pályán a játékosok
Előbb az örmény, majd a magyar himnusz következik, aztán eldöntik a felek, hogy melyik csapat végezheti el a kezdőrúgást.
Felcsendült a Nélküled
Szokásos, elmaradhatatlan eleme a magyar válogatott mérkőzéseinek az Ismerős Arcok slágere. Most is egy egész stadion énekli közösen a szívhez szóló dalt.
Jöhet az első győzelem?
A magyar válogatott két mérkőzés után egy döntetlennel és egy vereséggel áll az F csoport harmadik helyén egy ponttal. Kötelező lenne a győzelem ma este Szoboszlai Dominikéknak akkor, ha szeretnének esélyt teremteni a világbajnokságra való kijutásra.
Ismerős játékos a túloldalon
Georgij Harutjunjan neve ismerősen csenghet olvasóinknak, hiszen a Puskás Akadémia játékosa az örmények középhátvédje, aki így testközelből ismeri a mieink közül Lukács Dánielt, Szappanos Pétert és Nagy Zsoltot is.
Több mint jól kezdtek az örmények
Portugália ellen nem jött ki a lépés az örményeknek, 5-0-ra kikaptak hazai pályán, azonban Írországot nagy bravúrral 2-1-re felülmúlták, így két forduló után három ponttal a második helyen állnak a csoportunkban.
Eddig egyszer találkoztak
2004 februárjában volt az első és máig utolsó alkalom hogy a magyar és az örmény válogatott összecsapott egymással. Akkor a ciprusi Páfoszon mérkőztek meg a felek és a mieink Lisztes Krisztián valamint Szabics Imre találatával 2-0-ra diadalmaskodtak. Egy hasonló végeredményt ma is aláírna azt hiszem Marco Rossi és a magyar szurkolók többsége.
Lukács Dániel pótolhatja Varga Barnabást
Marco Rossi igen nehéz feladat elé néz az örmények ellen, hiszen két kulcsemberére, Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem számíthat. A szövetségi kapitány ezúttal Lukács Dánielnek szavazott bizalmat, ő pótolhatja a Ferencváros klasszis támadóját, míg a jobb szélen Bolla Bendegúz tűnhet fel a támadásoknál Sallai helyett.
A kezdőcsapatok:
Üdvözöljük kedves Olvasóinkat!
Alig kevesebb mint egy óra múlva elhangzik a kezdősípszó a Puskás Arénában, ahol Magyarország Örményországgal játszik vb-selejtező mérkőzést. Kövessék velünk a találkozó izgalmait szöveges közvetítésünkben!