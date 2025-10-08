Olvasóink döntöttek! Ő húzhatja ki Marco Rossit a bajból

Sallai Roland és Varga Barnabás sem áll Marco Rossi rendelkezésére a szombat este Örményország elenni világbajnoki-selejtező mrékőzésen. Így a magyar válogatott szövetségi kapitányának új megoldás után kell néznie, ami a csatár posztot illeti.

Olvasóink eldöntötték ki legyen a magyar válogatott csatára Örményország ellen

Forrás: feol / MLSZ

Jelentkezőkből nincs hiány, ők esélyesek a magyar válogatott csatár posztjára

Bár elsőszámú jelöltjeit elveszítette Marco Rossi, de azért aggodalomra nincsen oka, hiszen sorban állnak a kérők, teljesítményükkel többen is jelezték, hogy számíthat rájuk az olasz mester. Három játékost emeltünk ki, akiknak a legnagyobb esélye van a megüresedő csatár posztra, ebből ketten szorosan fűződnek Fejér vármegyéhez. A jelöltjeink a Paksi FC kiválósága, Tóth Barna, az idén nyáron a Puskás Akadémiához szerződő Lukács Dániel, aki hihetetlen formában kezdte az új idényt, valamint a Ferencváros fiatal gólgépe, Gruber Zsombor. Gruber korábban a Puskás Akadémia utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd a felnőttek között az Aqvital FC Csákvárnál és a felcsútiaknál is bemutatkozhatott.

Olvasóink döntöttek

A feol.hu Facebook oldalán indítottunk szavazást, amelyben megkértük olvasóinkat, döntsék el, melyiküknek adnának bizalmat Örményország ellen a vb-selejtezőn. A cikk készültekor kereken 1.000 szavazat érkezett, az FTC támadója, Gruber Zsombor elsöprő fölénnyel diadalmaskodott, 659-en tették le mellette a voksukat. A második helyre Tóth Barna futott be 260 vokssal, míg Lukács Dániel mellett csak 81 olvasónk döntött.