Jó előjel – 25 éve ezen a napon hatalmas verést mért ellenfelére a magyar labdarúgó-válogatott

2000-ben szinte álomszerűen kezdődött a magyar válogatott számára a 2002-es vb-selejtező sorozat. Hazai pályán 2000. szeptember 3-án a Filippo Inzaghi fémjelezte olasz nemzeti együttes ellen értek el bravúros 2-2-es döntetlent Bicskei Bertalan tanítványai. Október 11-én, Kaunasba volt jelenése a nemzeti tizenegynek, ahol a papírforma szerint gyengébb Litvánia ellen kellett felűlkeredeknie a magyaroknak. A találkozó sokkal simábban alakult mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett.

Fotó: Illyés Tibor

Már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést a mieink. A 25. percben Illés Béla vette be a litván kaput, majd a tragikus sorsú győri futballista, Fehér Miklós talált be. A magyar gólgyártás a 62. perctől indult be. Ekkor ismételten Fehér volt eredményes, majd őt követte a Videoton legendája, Horváth Ferenc 6 perccel később, ekkor szépítettek a litvánok, Buitkus Orestas vette be Király Gábor kapuját a 71. percben. De erre volt válasza Fehérnek, akinek mesterhármasával már 5-1-re vezettek a mieink, majd a kegyelemdöfést Lisztes Krisztián büntetője adta meg, így 6-1-es győzelemmel távoztak a magyarok Litvániából. Később azonban több fontos mérkőzést is elbuktak Bicskeiék, így akkor lemaradtak a Dél-Korea és Japán közös rendezésével zajló, 2002-es labdarúgó-világbajnokságról.

A magyar válogatottra sorsdöntő mérkőzés vár ma Örményország ellen

A 18 órától kezdődő Magyarország-Örményország világbajnoki selejtező összecsapás sok kérdést eldönthet a 2026-os világbajnokság való kijutást illetően. A vendégek hatalmas meglepetésre az előző fordulóban óriási meglepetésre legyőzték Írországot. Így bár papíron mi vagyunk az esélyesebbek, egy pillanatig nem szabad majd alábecsülnünk az örmény válogatott erejét.