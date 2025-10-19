Nem tud leállni a magyar válogatott új sztárja

A magyar válogatott mérkőzései után újra útjára indult a labda az NB I-ben, ahol az öt bajnoki óta veretlen Puskás Akadémia a Zalaegerszegi TE otthonába látogatott. Hornyák Zsolték mindenképpen javítani szerettek volna, azonban nem ígérkezett könnyű feladatnak számukra a szintén rossz passzban lévő zalai együttes legyőzése.

Szappanos Péter a magyar válogatottban nem mutathatott be ilyen bravúrokat

Fotó: Szabó Miklós/NS

A magyar válogatott új üdvöskéje beköszönt

A találkozó a két csapat formájához hasonlóan indult: ritmustalanul, alacsony intenzitással és mondhatni, már-már álmosítóan. Az első félidőben egyik fél sem tett nagyon azért, hogy megszakadjon a rossz sorozata, hiszen nagyobb helyzetek híján egyik fél sem tudott eredményes lenni. Helyenként még úgy is érezheték a szurkolók, hogy már az első játékrészben húzzák az időt a játékosok, így a szünetre tényleg nem csoda, hogy nem született gól, 0-0. Az egyetlen említésre méltó eset a 15. percben Szendrei Norbert lövése volt, de azt Szappanos Péter kitornászta a felső sarokból.

A fordulás után aztán megélénkült a játék, a csapatok érezték: ez így nem mehet tovább, valamit mutatnunk kell a szurkolóknak. Lukács Dániel már tíz perc játék után helyzetbe került, de ekkor még nem volt eredményes, nem érte el a labdát az ötös sarkán. A 71. percben már nem hibázott a magyar válogatot új üdvöskéje, Georgij Harutjunjan passza után bevette Gundel Takács Bence kapuját és beállította a 0-1-es végeredményt.

A Puskás Akadémia ezzel a sikerrel öt bajnoki után tudott ismét diadalmaskodni, továbbra is a hetedik helyen áll, azonban csupán két ponttal marad el az előtte álló négy csapattól, köztük a harmadik MTK Budapesttől is, amely eddigi tíz mérkőzésén 16 pontot gyűjtött, szemben a felcsútiak 14 pontjával.

Labdarúgó NB I, 10. forduló

Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia 0-1 (0-0)

Zalagerszeg, ZTE Aréna, Vezette: Kovács I.

Zalaegerszegi TE: Gundel-Takács – Bodnár, Várkonyi, Diego Borges, Calderon – Szendrei N., Amato, Csonka (Joao Victor, 64.) – Kiss B. (Klausz, 78.), Daniel Lima, Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 78.). Vezetőedző: Nuno Campos