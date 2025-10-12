Gruber Zsombor: Valamit vissza kellett adnunk a szurkolóknak – videóval

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Örményországot fogadta a vb-selejtezőben, amely mérkőzésnek kulcsfontosságú szerepe volt a csoport második és egyben pótselejtezőt érő helyének kiharcolsában. A magyar örmény meccset végül a mieink nyerték meg 2-0-ra, a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel, és a korábban szintén Felcsúton szereplő, jelenleg a Ferencvárost erősítő Gruber Zsombor góljaival. A lefújást követően az FTC labdarúgója állt a mikrofonok elé.

Gruber Zsombor a magyar örmény meccsen szerezte meg első gólját a válogatottban

Fotó: Kricskovics Antal

Vissza akartak adni valamit a magyar örmény meccsen

Gruber Zsombor csereként állt be, majd a hosszabbításban megszerezte első gólját a magyar válogatott szerelésében.

– Az lebegett a szemünk előtt, hogy meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, amennyiben szeretnénk kijutni a világbajnokságra. A hazánkat képviseljük, ilyenkor mindegy ki szerzi a gólt, a legfontosabb, hogy diadalmaskodjunk. Régen nyertünk hazai pályán, Marco Rossi is elmondta, hogy mostmár valamit vissza kell adnunk a szurkolóknak, hiszen ők megállás nélkül biztattak minket – emelte ki Gruber.

Ezt követőn kitért arra is, miképp élte meg első gólját a nemzeti csapatban.

– Még mindig nem tudom, hogy hol vagyok. Fenomenális érzés volt, hirtelen azt sem tudtam hova fussak. Ekkor már vezettünk 1-0-ra, de le kellett zárni a mérkőzést, örülök neki, hogy ilyen gyorsan megtudtam szerezni az első gólomat a válogatottban – zárta gondolatait Gruber Zsombor.

A teljes nyilatkozat az alábbi videóban tekinthető meg.