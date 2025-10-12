október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Gruber Zsombor: Valamit vissza kellett adnunk a szurkolóknak – videóval

Címkék#Lukács Dániel#Gruber Zsombor#Örményország#magyar labdarúgó–válogatott#Puskás Akadémia#magyar válogatott#vb-selejtező#Marco Rossi

A magyar labdarúgó-válogatott nagyon fontos győzelmet aratott szombat este. A mérkőzés után a magyar örmény meccs egyik hőse, Gruber Zsombor adott nyilatkozatot a sajtónak.

Feol.hu
Gruber Zsombor: Valamit vissza kellett adnunk a szurkolóknak – videóval

Gruber Zsombor csereként szállt be

Fotó: Kricskovics Antal

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Örményországot fogadta a vb-selejtezőben, amely mérkőzésnek kulcsfontosságú szerepe volt a csoport második és egyben pótselejtezőt érő helyének kiharcolsában. A magyar örmény meccset végül a mieink nyerték meg 2-0-ra, a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel, és a korábban szintén Felcsúton szereplő, jelenleg a Ferencvárost erősítő Gruber Zsombor góljaival. A lefújást követően az FTC labdarúgója állt a mikrofonok elé.

Gruber Zsombor a magyar örmény meccsen szerezte meg első gólját a válogatottban
Gruber Zsombor a magyar örmény meccsen szerezte meg első gólját a válogatottban
Fotó: Kricskovics Antal

Vissza akartak adni valamit a magyar örmény meccsen

Gruber Zsombor csereként állt be, majd a hosszabbításban megszerezte első gólját a magyar válogatott szerelésében. 

– Az lebegett a szemünk előtt, hogy meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, amennyiben szeretnénk kijutni a világbajnokságra. A hazánkat képviseljük, ilyenkor mindegy ki szerzi a gólt, a legfontosabb, hogy diadalmaskodjunk. Régen nyertünk hazai pályán, Marco Rossi is elmondta, hogy mostmár valamit vissza kell adnunk a szurkolóknak, hiszen ők megállás nélkül biztattak minket – emelte ki Gruber.

Ezt követőn kitért arra is, miképp élte meg első gólját a nemzeti csapatban.

– Még mindig nem tudom, hogy hol vagyok. Fenomenális érzés volt, hirtelen azt sem tudtam hova fussak. Ekkor már vezettünk 1-0-ra, de le kellett zárni a mérkőzést, örülök neki, hogy ilyen gyorsan megtudtam szerezni az első gólomat a válogatottban – zárta gondolatait Gruber Zsombor.

A teljes nyilatkozat az alábbi videóban tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu