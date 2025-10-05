október 5., vasárnap

Átvészelték a kisebb hullámvölgyeket

3 órája

Magabiztosan nyertek, mert javítottak a védekezésen

Címkék#győzelem#tréner#nyilatkozat#Alba Fehérvár

Három negyeden át fej-fej mellett haladtak, végül magabiztosan nyert az Alba Fehérvár férfi kosárcsapata a DEAC elleni, hazai bajnokin. A fehérváriak két győzelemmel kezdték a bajnokságot.

Horog László
Magabiztosan nyertek, mert javítottak a védekezésen

A végig magabiztos Bigelow Isaiah Jewels szerez kosarat a hétvégi mérkőzésen

Forrás: Alba Fehérvár

Sopronban 98-90-re nyertek a nyitómeccsen, a második fordulóban hazai pályán fogadták a Debrecent, Az utolsó tíz perc egyetlen kérdése volt, a vendéglátók elérik a 100 pontot, vagy sem. Összejött, a lefújáskor 100-83 virított a kijelzőn.

Lluis Riera Martí, a fehérváriak trénere érthetően elégedett volt a lefújást követően.

- Nagyon örülök a sikernek, fontos volt, hogy nyerjünk az első hazai mérkőzésünkön, szerintem jól kiszolgáltuk a szurkolóinkat, akik akkor is a csapat mellett voltak, támogatták, amikor egy-egy kisebb hullámvölgybe kerültünk. Nagyon jól kezdtünk, a saját ritmusunkat játszottuk, és sok könnyű kosarat szereztünk, rengeteg futással, sok mozgással. Akadtak problémáink a nem megfelelő védekezéssel, gondolok itt a lepattanókra, valamit a pick and roll elleni játékra. A szünetben változottunk a csapat védekezésén, ez tette lehetővé, hogy átvegyük a vezetést, fordítsunk, a folytatásban növeljük az előnyünket. A jó játékunknak, és a pontszerzésünknek a kulcsa volt a védő lepattanók megszerzése, a gyors passzok és indítások. Fontos ez a győzelem, megnyerjük az első hazai összecsapást, ez a siker további hitet ad a játékosoknak, úgy gondolom, nagyon jó úton haladunk.

Pethő Ákos, a hajdúságiak trénere szerint túl rövid volt a pad ahhoz, hogy győztesen vonuljanak le a parkettről.

-A vártnál lassabban kezdtünk, de később nagyon jól felvettük a mérkőzés ritmusát, voltak olyan időszakok, amikor a rá tudtuk kényszeríteni az akaratunkat a Fehérvárra. A 28. perc környékén sajnos kevesen voltunk ehhez a mérkőzéshez, elfogytunk, de úgy gondolom, az első fél órára alapozhatunk a későbbiekben.

Bigelow Isaiah Jewels, a hazaiak amerikai légiósa nagyszerűen teljesített, 24/12 ponttal jelentkezett.

- Jó mérkőzést játszottunk, remekül éreztük magunkat a pályán. A találkozó első részében jól működött a csapat, amit az eredmény is mutatott. A harmadik negyedben visszajött a meccsbe az ellenfél, de fordítani tudtunk, átvettük a vezetést, sőt, nagyobb előnyt harcoltunk ki. Amikor csapatként védekeztünk, lepattanókat szedtünk, gyors indítások utén sikerült fontos kosarakat szereznünk.

Vendég játékos nyilatkozata

Tyus Marcus Darnell, a keletiek tengerentúli irányítója is megtette a magáét, 24/6 pontjával csapata legeredményesebbjének bizonyult.

- Nagyon lassan kezdtünk a mérkőzés elején, de ahogy haladt előre az idő, sikerült belemelegednünk. A félidőben rendezni tudtuk a sorainkat, ez látszott is a harmadik negyedben, olyan elánnal jöttünk ki, hogy gyorsan vissza is jöttünk a meccsbe. Fordítottunk, de a negyedik negyedben elbuktuk a mérkőzést.

