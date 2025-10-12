1 órája
Lukács Dániel: Mindig is hittem benne, hogy egyszer sikerülhet (videó)
A magyar-örmény mérkőzésen összejött a papírforma, 2-0-ra diadalmaskodtak a mieink. A találkozó után az első gól szerzője, Lukács Dániel nyilatkozott lapunknak.
Lukács Dániel góljával került előnybe a magyar válogatott Örményország ellen
Fotó: Kricskovics Antal
Rendkívül fontos mérkőzésen szerzett 2-0-s győzelmet a Marco Rossi vezette magyar válogatott Örményország ellen. A mieink ezzel a sikerrel feljöttek a vb-selejtező F-csoportjának második helyére, és karnyújtásnyi közelségbe kerültek, hogy kiharcolják a pótselejtezőn való részvételt. A sikerben elévülhetetlen érdeme volt az első válogatott gólját szerző Lukács Dánielnek és Gruber Zsombornak is.
Lukács Dániel sosem adta fel
Mindig is hittem benne, hogy egyszer sikerülhet
– fogalmazott Lukács Dániel, aki elmondta, 26-27 éves kora óta kitartott végig a hit, ezért sikerült elérni a céljait. Örül, hogy sikerült nyerniük és megszerezte az első gólját.
Gruber Zsombor: Valamit vissza kellett adnunk a szurkolóknak – videóval
Jó ismerősével nézett farkasszemet a pályán
Georgij Harutjunjan és Lukács Dániel a Puskás Akadémiában csapattársak, szombat este azonban ellenfélként léptek pályára. A gólnál pont a felcsútiak védőjének lába lógott be, ami miatt a támadó nem volt lesen, így szerezhette meg az első gólját a nemzeti csapatban.
– Nem hiszem, hogy az ismertségből előnyöm származott volna, inkább a taktikánk miatt tudtuk megosztani annyira őket, hogy nem tudták kire lépjenek ki, kit vegyenek fel, próbáltuk túltölteni az oldalakat – fogalmazott Lukács. Hozzátette, a védő szerinte egy nagyszerű játékos, nagyon sokat edz vele, de nem gondolkozott azon, hogy a sok közös edzésből származott-e bármilyen előnye.
Puskás Akadémia mágia a válogatott meccsen, megvertük az örményeket
Nem szegte kedvét a kihagyott helyzet
Gólja előtt több helyzetet is kihagyott Lukács Dániel, a legtöbbnél az örmények kapusa, Henri Avangjan volt résen és hárított bravúrral. Ez sem szegte azonban a támadó kedvét, aki ugyanolyan motiváltan állt bele a játékba.
– Nem voltak azok annyira nagy helyzetek, mint amit sikerült értékesítenem. Örültem volna, ha bármelyik bemegy, de nem voltam utánuk rossz állapotban, nem gondolkoztam azon, hogy kihagytam két helyzetet, hanem azon voltam, hogy megszerezzem az első gólomat a válogatottban – zárta gondolatait Lukács Dániel.