Lukács Dániel: Mindig is hittem benne, hogy egyszer sikerülhet (videó)

Rendkívül fontos mérkőzésen szerzett 2-0-s győzelmet a Marco Rossi vezette magyar válogatott Örményország ellen. A mieink ezzel a sikerrel feljöttek a vb-selejtező F-csoportjának második helyére, és karnyújtásnyi közelségbe kerültek, hogy kiharcolják a pótselejtezőn való részvételt. A sikerben elévülhetetlen érdeme volt az első válogatott gólját szerző Lukács Dánielnek és Gruber Zsombornak is.

Lukács Dániel első gólját szerezte a válogatott mezében

Fotó: Kricskovics Antal

Lukács Dániel sosem adta fel

Mindig is hittem benne, hogy egyszer sikerülhet

– fogalmazott Lukács Dániel, aki elmondta, 26-27 éves kora óta kitartott végig a hit, ezért sikerült elérni a céljait. Örül, hogy sikerült nyerniük és megszerezte az első gólját.