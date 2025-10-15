Gólzuhatag keleten

ÉSZAKI CSOPORT

Etyek II. (7.) – Lovasberény (2.) 1–3 (0–1)

Vezette: Szabados Gábor.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Szabó L., Nagy N., Hujber (Moharos), Papp B. - Szikszay (Debreceni), Kállai, Polgár, Fodor Sz. (Bartha) - Dzsezsenyák (Miskolczi), Komlósi. Vezetőedző: Simon Péter.

Lovasberény: Mohl (Berkeszi) – Szegvári, Soós, Király Á., Fessler - Mátyus (Boncz), Somodi, Rácz, Lázár (Tóth D., Pályi) - Bőhm (Potornai), Hollósi. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Gól: Polgár (87.), ill. Potornai (70., 90.), Tóth D. (28.).

Iszkaszentgyörgy (3.) – Újbarok (5.) 3–1 (2–1)

Vezette: Kovács Zoltán.

Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. – Néma, Winkelman, Balla T., Papp K. - Fábián (Gál Dávid), Balla K., Nyers, Szonda - Gál Dániel, Szakács.

Újbarok: Tánczos – Ágoston, Bivál, Kellner (Kollár), Hollósy - Kovács Z. (Szárneczky), Kocsner, Zágoni L., Tóvári R. - Erdélyi (Orsó), Mátrai. Csapatvezető: Horváth Ádám.

Gól: Nyers (24.), Szonda (38.), Szakács (86.), ill. Ágoston (30.).

Kiállítva: Kollár (85.).

Csókakő (9.) – Pátka II. (8.) 2–3 (2–1)

Vezette: Groszeibl László Dániel.

Csókakő: Weiger – Virág, Jakab (Visi), Falusi (Kovács B.), Szabó Sz. (Kovács A.) - Németh L., Kabáczy, Szabó J., Tóvári D. (Király) - Földes, Varga Z. (Kasó). Edző: Farkas István.

Pátka II.: Berkeszi – Hanták, Pőcze, Tóth K., Finián - Tóth M. (Moizer), Balazsek (Dobosi), Csidei, Szabó B. - Osztotics, Rottman (Zalka). Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.

Gól: Varga Z. (23., 33.), ill. Tóth M. (7.), Balazsek (66.), Tóth K. (83.).

A Mány II.-Csabdi (1.) – Söréd (4.) összecsapásra 2025. november 22-én 13:30-kor kerül sor.

Szabadnapos: Magyaralmás (6.).

A góllövőlista állása:

1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 8 gól

2. Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 5 gól

3. Balla Tamás, Nyers Zsolt (mindkettő Iszkaszentgyörgy), Potornai Máté (Lovasberény), Radovics Donát (Mány II.-Csabdi), Tábi Benedek Péter (Söréd) 4-4 gól