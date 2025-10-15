28 perce
Gólzuhatag keleten
A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 6. fordulóban Északon annak ellenére, hogy a Mány II.-Csabdi egy későbbi időpontban játszik, továbbra is az élről várja a folytatást, a Lovasberény pedig Etyeken húzta be a pontokat. Keleten 38 góllal zárták a fordulót a csapatok, nyolc találat esett Pusztaszabolcson és Ráckeresztúron, Tordason kilencszer rezdültek a hálók. Délen egyaránt győzött a tabella első három helyezettje.
A pázmándi Varga János indítja a házigazdákat támadásba a Kulcs elleni összecsapáson
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
ÉSZAKI CSOPORT
Etyek II. (7.) – Lovasberény (2.) 1–3 (0–1)
Vezette: Szabados Gábor.
Etyek II.: Zorkóczy V. – Szabó L., Nagy N., Hujber (Moharos), Papp B. - Szikszay (Debreceni), Kállai, Polgár, Fodor Sz. (Bartha) - Dzsezsenyák (Miskolczi), Komlósi. Vezetőedző: Simon Péter.
Lovasberény: Mohl (Berkeszi) – Szegvári, Soós, Király Á., Fessler - Mátyus (Boncz), Somodi, Rácz, Lázár (Tóth D., Pályi) - Bőhm (Potornai), Hollósi. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.
Gól: Polgár (87.), ill. Potornai (70., 90.), Tóth D. (28.).
Iszkaszentgyörgy (3.) – Újbarok (5.) 3–1 (2–1)
Vezette: Kovács Zoltán.
Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. – Néma, Winkelman, Balla T., Papp K. - Fábián (Gál Dávid), Balla K., Nyers, Szonda - Gál Dániel, Szakács.
Újbarok: Tánczos – Ágoston, Bivál, Kellner (Kollár), Hollósy - Kovács Z. (Szárneczky), Kocsner, Zágoni L., Tóvári R. - Erdélyi (Orsó), Mátrai. Csapatvezető: Horváth Ádám.
Gól: Nyers (24.), Szonda (38.), Szakács (86.), ill. Ágoston (30.).
Kiállítva: Kollár (85.).
Csókakő (9.) – Pátka II. (8.) 2–3 (2–1)
Vezette: Groszeibl László Dániel.
Csókakő: Weiger – Virág, Jakab (Visi), Falusi (Kovács B.), Szabó Sz. (Kovács A.) - Németh L., Kabáczy, Szabó J., Tóvári D. (Király) - Földes, Varga Z. (Kasó). Edző: Farkas István.
Pátka II.: Berkeszi – Hanták, Pőcze, Tóth K., Finián - Tóth M. (Moizer), Balazsek (Dobosi), Csidei, Szabó B. - Osztotics, Rottman (Zalka). Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.
Gól: Varga Z. (23., 33.), ill. Tóth M. (7.), Balazsek (66.), Tóth K. (83.).
A Mány II.-Csabdi (1.) – Söréd (4.) összecsapásra 2025. november 22-én 13:30-kor kerül sor.
Szabadnapos: Magyaralmás (6.).
A góllövőlista állása:
1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 8 gól
2. Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 5 gól
3. Balla Tamás, Nyers Zsolt (mindkettő Iszkaszentgyörgy), Potornai Máté (Lovasberény), Radovics Donát (Mány II.-Csabdi), Tábi Benedek Péter (Söréd) 4-4 gól
KELETI CSOPORT
Baracska-Kajászó (5.) – Szabadegyháza (1.) 0–3 (0–2)
Vezette: Jónás Péter.
Baracska-Kajászó: Varga A. – Csik (Halász), Pintér R., Budai, Földesi (Bélley) - Tapolcsányi, Pfeiffer, Farsang (Rajnai), Kóti (Renglovics) - Siklódi, Horváth B.
Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Sági, Koncz (Kotulák I.), Vida - Horváth Á. (Karbacz), Józsa (Fekete), Kovács M. (Oláh), Rátkai - Virág, Horváth T. (Bernáth). Csapatvezető: Paksi Péter.
Gól: Sági (45., 75.), Rátkai (7.).
Kiállítva: Tapolcsányi (79.).
Rácalmás (4.) – Dinnyés (7.) 3–2 (1–2)
Vezette: Sziksz Tibor.
Rácalmás: Berek – Pinte F., Gurisatti (Czinkon), Jeney (Homolya), Balogh R. - Juhos, Morva, Erdei (Nagy B.), Hornyák (Rácz) - Pinte Sz., Tóth Z. (Törő). Csapatvezető: Papp Péter.
Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Pap (Kovács M.), Pintér Á., Hideg - Bengyik, Baki, Major, Baksa - Lakatos, Hajdú. Csapatvezető: Hercsik Zalán.
Gól: Erdei (4.), Nagy B. (62.), Pinte F. (80.), ill. Bengyik (13.), Pintér Á. (47.).
Pusztaszabolcs (6.) – Besnyő (9.) 7–1 (1–0)
Vezette: Molnár Péter Kevin.
Pusztaszabolcs: Bognár T. – Baka, Molnár N., Kovács B., Szakolczi - Balogh Z. (Miskei), Páhi, Dankó, Kovács D. - Baloni (Nagy D.), Dascal (Víg). Vezetőedző: Gábor Attila.
Besnyő: Králl – Kurucz L., Nap, Oroszi, Tokai - Beri A., Tálas (Dosztál), Böjte (Koller), Kurucz Gy. - Beri K., Král (Németh A.). Csapatvezető: Petkes András.
Gól: Dankó (32., 78., 87.), Víg (70., 90.), Páhi (81.), Szakolczi (92.), ill. Beri A. (54.).
MPF-Ráckeresztúr (10.) – Zichyújfalu (11.) 7–1 (3–1)
Vezette: Koczka László Donát.
MPF-Ráckeresztúr: Ámit – Pintér O., Ragályi, Joó (Szabó Gy.), Banó - Pintér L. (Elek), Tar (Kucsera), Borsos, Regdony (Gajdó) - Nagy I. (Srajner), Gutyina.
Zichyújfalu: Ács (Kolonics) – Kovács M., Sebestyén, Mozbauer (Teker), Horváth N. - Szaniszló, Pápai, Szonda, Vámosi (Abineri) - Majzer (Kovács B.), Fehérvári (Bars).
Gól: Pintér O. (22., 70.), Nagy I. (33.), Banó (46.), Joó (47.), Gutyina (83.), ill. Vámosi.
Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) – Velence II. (8.) 6–3 (4–2)
Vezette: Kupi Zoltán.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Dara (Baranyai), Hermann, Csáky - Győri, Oláh B. (Szalay), Serák, Varga L. - Szilágyi (Muskovics-Bolváry), Csóti (Kovács D.). Csapatvezető: Serák Tamás.
Velence II.: Tóth B. – Kővári (Kőrösi), Bíró, Tövisháti, Rigó - Koszti, Tőzsér, Beke, Badics – Oláh D., Fischl (Bruck).
Gól: Oláh B. (3., 24., 42.), Szilágyi (53.), Kovács D. (84.), ill. Oláh D. (6.), Tőzsér (38.), Rigó (48.).
Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) – Kulcs (12.) 5–0 (3–0)
Vezette: Spekker Tibor.
Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Márta – Szilágyi (Sziládi), Lőrincz B., Czakó P. (Jung), Nagy Zs. (Mocsári) - Domak (Czakó B.), Kocsis V. (Vagyóczki N.), Varga J., Őri - Tóth O., Porvázsnyik. Csapatvezető: Domonics Zoltán.
Kulcs: Kolmankó – Bilkej, Szabó G., Mészáros R., Tomor - Nagy L., Szabó B. (Posch), Krucsai T., Krucsai D. - Sebestyén (Seres), Varjas.
Gól: Czakó P. (1.), Porvázsnyik (10.), Domak (34.), Bilkej (79., öngól), Mocsári (90.).
A góllövőlista állása:
1. Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 13 gól
2. Horváth Ádám (Szabadegyháza) 12 gól
3. Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 9 gól
DÉLI CSOPORT
Kőszárhegy (1.) – Cece (8.) 6–1 (5–1)
Vezette: Cérna János.
Kőszárhegy: Mohácsi – Pereczes P. (Csornai), Andrásy, Marcz, Chrisztóf (Szép) - Vágner T., Vágner V., Pereczes I., László - Balogh R., Gyügyi.
Cece: Tóth I. – Tábori (Király L.), Lak, Böröcz, Büki - Nagy B., Budai K., Hersics, Lénárt – Boros G., Klazer (Budai P.).
Gól: Vágner V. (36., 44., 45., 64.), Balogh R. (2., 32.), ill. Nagy B. (13.).
Vajta – Sárbogárd II. 0–3 (0–2)
Vezette: Szűcs Zoltán.
Vajta: Sebestyén – Csajági, Balogh K., Csányi K., Kovács D. (Németh J.) - Kovács N., Bogdán, Csányi B., Farkas J. (Mészáros T.) - Rupa, Kovács A.
Sárbogárd II.: Berta – Vámosi G., Gráczer Bence, Deák (Gábris), Sükösd (Sáfrány) - Gráczer G. (Már), Lajtos, Szakács, Gráczer Bálint - Vámosi D., Rigó (Horváth Zs.).
Gól: Deák (12., 68.), Gráczer Bálint (45.).
Kiállítva: Balogh K. (76.).
Tác-Csősz (5.) – Dég (4.) 4–2 (2–1)
Vezette: Stamber Martin.
Tác-Csősz: Rakoncza – Bindics, Kisari (Pájer), Szilágyi, Szalai I. - Illó (Baráth), Németh M., Méreg, Szeidenléder - Kovács J. (Kovács A.), Farádi (Szigligeti). Vezetőedző: Magda Csaba.
Dég: Tóth P. – Tóth J., Rostás, Bánki-Horváth (Hajgató, Sümegi), Baki - Vései (Talkovics), Farkas T., Takács Á., Sörös - Grega, Bacsi. Csapatvezető: Tóth Zoltán.
Gól: Méreg (16., 72.), Szalai I. (43.), Illó (58.), ill. Grega (5.), Hajgató (61.).
Sárszentágota (9.) – Káloz (2.) 1–5 (1–1)
Vezette: Illés Áron.
Sárszentágota: László – Hajdinger, Pénzes, Határ (Nagy M.), Virág - Csere, Kovács K., Németh II. Zsolt, Mátyus - Sebestyén, Szabó F. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.
Káloz: Krautmann – Takács T., Luta, Rábai, Kassai - Mayer, Szabó J., Pál P. (Cövek), Örkényi (Gál B.) - Tóth B., Gál Sz. (Hallgató).
Gól: Csere (26.), ill. Mayer (37., 85., 89. ), Gál Sz. (52.), Cövek (60.).
Szabadnapos: Alap (7.).
A góllövőlista állása:
1. Mayer Dávid (Káloz) 12 gól
2. Vágner Viktor (Kőszárhegy) 9 gól
3. Pereczes István (Kőszárhegy) 6 gól