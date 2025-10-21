október 21., kedd

Vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

40 perce

Nyolcat számolt a Mór II. a Pátkára

Címkék#megye II. osztály#megye II#labdarúgó bajnokság

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon a Mór II. csapata nemcsak kiütötte a Pátka gárdáját, hanem ismét a tabella élére állt. A Bakonycsernye ellentmondást nem tűrő módon lépett túl a Fehérvárcsurgó együttesén, míg a Velence első idei sikerének örülhetett Bodajkon. Délen az Aba Sárvíz legénysége továbbra is ott liheg a listavezető, ám ezúttal szabadnapos Beloiannisz nyomában, a Polgárdi hatot hintve nem kímélte a Sárszentmihály csapatát, az LMSK és a Baracs SE pedig hétgólos meccseket játszott, és kerekedett felül.

Feol.hu
Nyolcat számolt a Mór II. a Pátkára

A szári Nyitrai Róbert (narancssárga) vette be először a PAFC III. csapatának kapuját a rangadón

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT

Mányi TK (10.) – Vál (8.) 0–0
Vezette: Domak Ádám.
Mányi TK: Szabó Zs. – Vass, Juhász L. (Palkovics), Nagy M., Bukovecz - Czifra (Földes), Csata, Irmai, Lakatos (Zselló) - Radovics D. (Radovics M.), Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.
Vál: Mayer – Németh N., Kiss D., Sinkó D. (Molnár P.), Homoki - Molnár B. (Kecskés), Glaszhütter (Szatlmayer H.), Nádpor (Szatlmayer D.), Horváth Zs. (Ángyás) - Lakatos, Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Bakonycsernye – Fehérvárcsurgó 5–0 (3–0)
Vezette: Rózsa József.
Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Hamar, Csányi, Boros B. - Molnár T. (Bus), Osgyán (Varga J.), Schweighardt, Kovács D. - Lattenstein (Strommer), Radács (Kovács J.). Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma (Kovács P.) - Baksa (Schieder), Csapcsár (Varga L.), Molnár D., Guti (Horváth M.) - Tóth S., Lascsik (Bíró). 
Gól: Schweighardt (13., 25.), Boros B. (55., 65.), Osgyán M. (40.).

Bodajk SE (12.) – Velence (11.) 0–3 (0–2)
Vezette: Obuch Zoltán.
Bodajk SE: Szabadi – Valasek, Tóth B., Hinora (Polgár), Fojtyik - Mezősi (Mihalik), Weiland, Meister, Rigó G. - Joó, Turi. Vezetőedző: Rigó Gábor.
Velence: Zabos – Silhány T., Juhász L., Szél, Vaskó (Kiss D.) - Silhány F., Bernáth, Felde (Prill), Melczer (Szántó) - Horváth P. (Molnár G.), Szaller (Bedőcs). Vezetőedző: Serhók György.
Gól: Szaller (4. ,39.), Bernáth (70.).

Mór II. (1.) – Pátka (5.) 8–0 (3–0)
Vezette: Rózsa Ádám.
Mór II.: Huszár – Galovszky, Németh D. (Petruska), Czachesz, Loi M. - Király K. (Szabó K.), Dreska (Grell), Paulik, Kovács T. (Mike) - Stéger (Király Z.), Lehota R. Csapatvezető: Loi László Krisztián.  
Pátka: Dobosi – Bélik, Szabó B., Fülöp, Takács Z. - Brettschneider P. (Seper), Kovács L., Simon K., Menyhárt (Brettschneider T.) - Szombati, Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.
Gól: Lehota R. (67., 76.), Paulik (30.), Stéger (33.), Loi M. (38.), Király K. (62.), Király Z. (81.), Petruska (84.).

Szár (4.) – Puskás Akadémia III. (3.) 4–2 (2–1)
Vezette: Balla Richárd.
Szár: Gyulai – Tész, Sátori, Fenyvesi Sz. (Együd), Farkas B. - Szabó M. (Tóvári M.), Váradi (Horváth B.), Noll (Svétecz), Juhász A. – Boros Z., Nyitrai. Vezetőedző: Kovács Zoltán.
Puskás Akadémia III.: Zelena – Mácsodi, Rózsás, Hárer (Óvári), Kovács J. - Kasziba, Tóth G., Komáromi, Gulyás, Zelizi - Balogh D. (Tóvári K.).
Gól: Farkas B. (66., 85., Nyitrai (6.), Boros Z. (14.), ill. Balogh D. (45.), Tóth G. (87.).

Pusztavám-Jüllich (9.) – Etyek (2.) 3–3 (1–1)
Vezette: Cérna János.
Pusztavám-Jüllich: Kéray – Bedő (Kertai), Fürész, Csordás (Kornseé), Molnár A. (Kalocsai) - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kálhok. Csapatvezető: Kis Viktor.
Etyek: Órai – Zorkóczy K. (Glück), Varga M., Ráczkevy-Eötvös, Szalai I. - Haynes-Varga (Nagy N.), Puskás (Veres), Faragó M., Klátyik - Faragó B., Horváth D. (Hajagos). Vezetőedző: Simon Péter.
Gól: Vadkerti (43., 85.), Kálhok (61.), ill. Ráczkevy-Eötvös (2.), Hajagos (70.), Veres (76.).

A góllövőlista állása:

1. Tóth Gábor (PAFC III.) 9 gól
2. Lehota Roland (Mór II.) 7 gól
3. Vadkerti Nándor (Pusztavám-Jüllich) 6 gól

DÉLI CSOPORT

Aba Sárvíz (2.) – Lajoskomárom II. (7.) 3–1 (2–0)
Vezette: Gebei Bálint.
Aba Sárvíz: Sereg – Zsifkovics (Hegyi), Huszti, Glócz Z., Iváncsik (Kulcsár) - Budai, Varga Zs., Réti G., Kuczi - Réti R., Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.
Lajoskomárom II.: Balogh B. – Tóth N., Berta, Lakk (Hambalgó), Szakáts – Esze Z., Balogh K., Rottmann, Szili - Bögyös (Kicska), Vas.
Gól: Varga Zs. (11.), Budai (12.), Glócz Z. (87.), ill. Vas (71.).

Pákozd (11.) – Nagyvenyim (5.) 0–1 (0–1)
Vezette: Petrovszki Barna Pál.
Pákozd: Kasza – Szente, Molnár V., Knitli (Szenyéri), Kaltenekker - Téglási (Molnár R.), Füredi (Unger), Gönczi, Krizsán-Deák (Horváth D.) - Tanárki, Semenszki. Vezetőedző: Molnár Viktor.
Nagyvenyim: Tábi – Rezes, Balogh D., Mohácsi, Palkovics - Kovács M., Rácz K. (Princz), Virág, Rácz A. - Káveczki, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.
Gól: Rezes (2.).

Seregélyes-Sárosd II. (10.) – LMSK (3.) 3–4 (0–1)
Vezette: Szabados Gábor.
Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Rapai, Miklós (Balázs), Szloboda, Puszta - Szarka, Ódor, Békefi, Juhász L. - Kovács K., Zsilovics. Vezetőedző: Bolla János Zoltán.
LMSK: Horosz – Kiss R. (Kerti), Sütő, Pap (Virág), Bagó - Vajda (Horváth P.), Tóth V., Szente (Iliás), Potesz - Teichel, Hatos. Vezetőedző: Nagy Bálint.
Gól: Ódor (47.), Juhász L. (54.), Miklós (56.), ill. Tóth V. (29., 80., 84.), Vajda (64.).

Baracs SE (8.) – Nagykarácsony (9.) 4–3 (0–2)
Vezette: Kovács Benjamin Dominik.
Baracs: Tóth N. – Hepp, Áldott (Kápolnási), Szurma (Bartók), Katona (Nyári) – Takács Titusz, Fülöp, Kiss N., Palkó - Huber (Wolf), Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Nagykarácsony: Turi – Csucsai (Szabó M.), Kovács D., Gertner, Gógán - Dobrovitz, Czári, Balogh D., Princz - Zsilovics (Baranyai), Kü. Csapatvezető: Mergl István.  
Gól: Bartók (72., 85.), Éliás (51.), Huber (82.), ill. Zsilovics (2.), Balogh D. (8.), Czári (53.)

Polgárdi (4.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.) 6–0 (2–0)
Vezette: Durecz Balázs István.
Polgárdi: Neizer – Molnár G., Komlós (Fi K.), Szabó M., Horgos (Csanádi) - Horváth Z., Nánai, Fi L. (Grabecz), Baranyai - Pécsi, Devcsity. Csapatvezető: Salacz János.
Sárszentmihály-Masterplast: Tombor (Örsi) – Horváth F., Blaski, Gurdon, Klémán P. (Dombi) - Jasinka, Torma, Török, Lánczos – Tornyai T., Borsos. Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Gól: Fi L. (74., 78.), Komlós (43.), Horváth Z. (45.), Jasinka (60., öngól), Baranyai (69.).

Kisláng (6.) – Előszállás (12.) 3–1 (2–0)
Vezette: Herczeg Dominik.
Kisláng: Ányos – Jánosi B., Nagy M., Árki, Molnár A. – Erdei B., Burkus B. (Izing), Vigházi (László), Lévai (Szántai) - Jakab (Tury-Nagy), Juhász J. (Ignácz).
Előszállás: Gulyás – Horváth K. (Kercza), Szabó M., Nyári, Bognár M. - Béres, Garbacz, Horváth G., Szalai Sz. - Puskás, Németh L. Vezetőedző: Reichardt Bálint.
Gól: Molnár A. (21., 31.), Burkus B. (78.), ill. Puskás (64.).

Szabadnapos: Beloiannisz (1.).

A góllövőlista állása:

1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 13 gól
2. Tóth Norbert (Beloiannisz) 8 gól
3. Balogh Dániel (Nagykarácsony) 7 gól

