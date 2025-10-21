Nyolcat számolt a Mór II. a Pátkára

ÉSZAKI CSOPORT

Mányi TK (10.) – Vál (8.) 0–0

Vezette: Domak Ádám.

Mányi TK: Szabó Zs. – Vass, Juhász L. (Palkovics), Nagy M., Bukovecz - Czifra (Földes), Csata, Irmai, Lakatos (Zselló) - Radovics D. (Radovics M.), Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Vál: Mayer – Németh N., Kiss D., Sinkó D. (Molnár P.), Homoki - Molnár B. (Kecskés), Glaszhütter (Szatlmayer H.), Nádpor (Szatlmayer D.), Horváth Zs. (Ángyás) - Lakatos, Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Bakonycsernye – Fehérvárcsurgó 5–0 (3–0)

Vezette: Rózsa József.

Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Hamar, Csányi, Boros B. - Molnár T. (Bus), Osgyán (Varga J.), Schweighardt, Kovács D. - Lattenstein (Strommer), Radács (Kovács J.). Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma (Kovács P.) - Baksa (Schieder), Csapcsár (Varga L.), Molnár D., Guti (Horváth M.) - Tóth S., Lascsik (Bíró).

Gól: Schweighardt (13., 25.), Boros B. (55., 65.), Osgyán M. (40.).

Bodajk SE (12.) – Velence (11.) 0–3 (0–2)

Vezette: Obuch Zoltán.

Bodajk SE: Szabadi – Valasek, Tóth B., Hinora (Polgár), Fojtyik - Mezősi (Mihalik), Weiland, Meister, Rigó G. - Joó, Turi. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Velence: Zabos – Silhány T., Juhász L., Szél, Vaskó (Kiss D.) - Silhány F., Bernáth, Felde (Prill), Melczer (Szántó) - Horváth P. (Molnár G.), Szaller (Bedőcs). Vezetőedző: Serhók György.

Gól: Szaller (4. ,39.), Bernáth (70.).

Mór II. (1.) – Pátka (5.) 8–0 (3–0)

Vezette: Rózsa Ádám.

Mór II.: Huszár – Galovszky, Németh D. (Petruska), Czachesz, Loi M. - Király K. (Szabó K.), Dreska (Grell), Paulik, Kovács T. (Mike) - Stéger (Király Z.), Lehota R. Csapatvezető: Loi László Krisztián.

Pátka: Dobosi – Bélik, Szabó B., Fülöp, Takács Z. - Brettschneider P. (Seper), Kovács L., Simon K., Menyhárt (Brettschneider T.) - Szombati, Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Lehota R. (67., 76.), Paulik (30.), Stéger (33.), Loi M. (38.), Király K. (62.), Király Z. (81.), Petruska (84.).

Szár (4.) – Puskás Akadémia III. (3.) 4–2 (2–1)

Vezette: Balla Richárd.

Szár: Gyulai – Tész, Sátori, Fenyvesi Sz. (Együd), Farkas B. - Szabó M. (Tóvári M.), Váradi (Horváth B.), Noll (Svétecz), Juhász A. – Boros Z., Nyitrai. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Puskás Akadémia III.: Zelena – Mácsodi, Rózsás, Hárer (Óvári), Kovács J. - Kasziba, Tóth G., Komáromi, Gulyás, Zelizi - Balogh D. (Tóvári K.).

Gól: Farkas B. (66., 85., Nyitrai (6.), Boros Z. (14.), ill. Balogh D. (45.), Tóth G. (87.).