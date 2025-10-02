1 órája
Saját rapzenéjére vonul be a fehérvári pusztakezes gálán
A 29 éves Knitli Csaba az egyetlen fehérvári versenyző a szombat esti Pusztakezes Viadalon, az MKOSZ-teremben. Korábban egyéb, küzdősportos viadalokon szerepelt
Ez a harcmodor számára is új lesz, előzőleg ökölvívó eseményeken, valamint MMA Kickboxing és K1-es viadalokon szerepelt. Ezúttal megméreti magát egy új seregszemlén. A hetedik párban csap össze a kecskeméti Bari Róberttel.
− Fehérváron születtem, nem volt öklöző a családban, én vagyok az első, aki ringbe lépett. A közelmúltban, 29 évesen döntöttem úgy, hogy ringbe lépek a hétvégi, fehérvári gálán. Általános iskolásként sokszor megvertek, amit érthetően nem szerettem. Megismertem egy velem egykorú srácot, aki Őri Lajos bácsinál bokszolt a Távirdán, lementem tréningezni, azonnal megtetszett. Két-három évet töltöttem ott, volt pár meccsem, aztán nagyobb szünet következett, 2018 óta vagyok ismét aktív a sportban. Igyekszem folyamatosan edzésben maradni. Vannak a sportban, akiket különösen tisztelek, például Conor McGregor nagyon motivált, amikor berobbant a köztudatba. Tetszett, amilyen elszántan, rendkívüli tűzzel jött és megnyert mindent, amit eltervezett. Szeretem a focit is, drukkolok a Vidinek, ha valakit ki kellene emelnem a futball világából, egyértelmű Cristiano Ronaldo az, szerintem a világon nincs meg egy ilyen mentalitású, alázatos játékos.
A bunyóban leginkább amatőr meccseken volt érdekelt, a profik között nem lépett szorítóban. A Kiliti Promotion kötelékében kétszer lépett kötelek közé.
− A bemutatkozásom ugyanott volt, ahol a hétvégén is lesz, az MKOSZ-csarnokban, a másik fellépésem pedig Komárnóban, a helyi kaszinóban rendezett gálán. Az elmúlt évben ugrott meg a meccsein száma, kiköltöztem Ausztriába, a sógoroknál dolgoztam, lementem egy terembe. Fordítóprogram segítségével elmagyaráztam, hogy szeretnék edzeni, közölték, várnak szeretettel. Egy-egy tréningen 50-60 sportoló volt jelen, gyakorlatilag mindenféle nemzetből, leginkább török, albán és afgán, észrevették, hogy elég ügyes vagyok, elhívtak egy amolyan underground bajnokságra. Tulajdonképpen utcai bunyósok emberek harcoltak a ringben, nyertem két meccset, aktív versenyző lettem. Tavaly elindultam két világbajnokságon, a World Open Martial Arts Championship eseményen, amelyen 32 ország vett részt, amúgy leginkább az MMA Kickboxing és a K1 szabályrendszerben méretem meg magam.
Az ausztriai Bregenzben bronzérmes lett, a cseheknél, Kadan városában pedig 5. helyen zárt.
− Sajnos az első meccsen kikaptam franciától, aki végül megnyerte a kategória küzdelmeit. nem volt könnyű dolgom egyik eseményen sem, egyedüli magyarként kellett helytállnom, a csapatban érthetően egyedül éreztem magam. Az utóbbi időben leginkább K1-ben versenyeztem, de a boksz sem állt tőlem messze soha. Itthon is ökölvívással kezdtem, aztán Ausztriában is volt ökölvívó mérkőzésem. Mindenhol jól érzem magam, ahol a harcról van szó. Tulajdonképpen bevonzottam az utcakezes bemutatkozást, mert az osztrákoknál volt egy srác, aki ugyanabba a terembe járt, ahova én, azonban ő eligazolt, pusztakezes harcos lett. Ez a küzdelem nekem is megtetszett, mondjuk korábban is nézegettem ezeket a bunyókat, motoszkált bennem, hogy valamikor esetleg kipróbálnám. Soha nem állt távol tőlem az utcai verekedés, mint korábban jeleztem, sulis koromban is sor került rá. Az egyik legjobb barátommal beszéltünk a pusztakezes viadalokról, mondtam neki, ha erre sor kerül Fehérváron, ha lehetőségem nyílik rá, bemutatkozom.
Pusztakezes ütközetek a koronázóvárosban
Pár éve látta, hogy külföldön már bonyolítanak ilyen seregszemléket, örül, hogy a sorozat eljut a saját városába is.
− Nem érzek nyomást, a pusztakezes küzdelem szimpatikus nekem, úgy gondolom, kellően felkészültem, elszánt vagyok. Az egyik legjobb barátom és a szememben egy nagy harcos, Nagy Kornél készített fel. Sok időt is fordított rám, valamint sokat köszönhetek Soós Ádámnak, akinél kempózni kezdtem. Ő is végigkíséri az utamat, mindenben segít. Folyamatosan edzésben vagyok, de komolyabban hat hete készülök közvetlenül a gálára. Amikor megtudtam, hogy ringbe lépek, rákapcsoltam. A riválisomról, Bari Róbertről annyit tudok, hogy kecskeméti bokszoló. Nem kérdeztem és nem néztem utána, majd a szorítóban minden kiderül. Saját zenémre vonulok be, én írom a szöveget, ahogy korábban is. A zenei alapot általában megvásárolom, de vagy szabadon elérhető, ingyenes megoldások is. Úgy gondolom, Fehérváron sokan szeretik a zenémet, de nem vagyok befutott rapper. Voltak sikerek fellépéseim, többször megkerestek, tehetségkutató műsorokba hívtak, de úgy vagyok vele, nem görcsölök ezen, majd kiderül, mi az én igazi utam. Ahogy a bunyóba, a zenébe tett munka is előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. A rappelésnél és a ringben is szabadnak érzem magam abban a pár percben, kiszakadok a mindennapi életből. Több dalt írtam, ami még nem került kiadásra, az interneten 7-8 dalom elérhető.
Két éremmel távoztak a nagy múltú versenyről a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívói
Azt mondja, nagyon várja a szombati fellépést, de egyelőre nem izgul.
− Amikor ott leszek a ring közelében, ez biztosan megváltozik. Aztán ahogy megszólal gong, az izgalmam biztosan elszáll. A gála utolsó szakaszában, a hetedik párban következem. Hogy időrendben mikor, azt pontosan nem tudom, mert a pusztakéznél előfordul, hogy hamar véget ér egy-egy összecsapás. A rendezvény utolsó meccse magyar bajnoki övért zajlik, amire én is nagyon kíváncsi vagyok, mert két, remek bunyós csatázik majd. Komoly este lesz, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Rácz Félixnek, hogy lehetőséget biztosít számára. Valamint hálás vagyok a barátaimnak a rengeteg pozitív szóért és támogatásért. Mögöttem sosem volt profi stáb, csak mentem előre és csináltam, amit jónak láttam.
A program 19.30-kor kezdődik, az első meccsen az osztrák, Linz városából érkező Azam Khan és a debreceni Bernáth László harcol légsúlyban, aztán váltósúlyban az érsekújvári Denis Gondzala küzd a budapesti Puskás Gergővel. A szatmárnémetiből a koronázóvárosba utazó Alexandru Demeter és a révkomáromi Andrzej Sark könnyűsúlyban harcol, a negyedik meccset a szentesi Duka Krisztián vívja a fővárosi Barna Bencével, cirkálósúlyban. Aztán a makói Udovecz Miklós csap össze a szendrőládi Sándor Andrással középsúlyban, majd a tatabányai, félnehézsúlyú Tóth Béla küzd az ózdi Besztercei Rajmunddal. A hetedik párban a kecskeméti Bari Róbert csap össze a fehérvári Knitli Csabával pehelysúlyban, utóbbi ezúttal mutatkozik be pusztakezes viadalon. Az utolsó előtti ütközet során a szerbiai Sremska Mitrovica szülötte, Miroslav Adamovic a veszprémi Baranyai Józseffel találkozik, utóbbinak lényegesen kevesebbet kell utaznia az összecsapásért, mindössze negyven kilométert. Az estét magyar bajnoki címmeccs zárja, a pécsi Cservenka Róbert a budapesti Hegyi Richárddal harcol félnehézsúlyban.