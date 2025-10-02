Saját rapzenéjére vonul be a fehérvári pusztakezes gálán

Ez a harcmodor számára is új lesz, előzőleg ökölvívó eseményeken, valamint MMA Kickboxing és K1-es viadalokon szerepelt. Ezúttal megméreti magát egy új seregszemlén. A hetedik párban csap össze a kecskeméti Bari Róberttel.

Knitli Csaba az ausztriai Bregenzben tartott eseményen

Forrás: World Open Martial Arts Championship

− Fehérváron születtem, nem volt öklöző a családban, én vagyok az első, aki ringbe lépett. A közelmúltban, 29 évesen döntöttem úgy, hogy ringbe lépek a hétvégi, fehérvári gálán. Általános iskolásként sokszor megvertek, amit érthetően nem szerettem. Megismertem egy velem egykorú srácot, aki Őri Lajos bácsinál bokszolt a Távirdán, lementem tréningezni, azonnal megtetszett. Két-három évet töltöttem ott, volt pár meccsem, aztán nagyobb szünet következett, 2018 óta vagyok ismét aktív a sportban. Igyekszem folyamatosan edzésben maradni. Vannak a sportban, akiket különösen tisztelek, például Conor McGregor nagyon motivált, amikor berobbant a köztudatba. Tetszett, amilyen elszántan, rendkívüli tűzzel jött és megnyert mindent, amit eltervezett. Szeretem a focit is, drukkolok a Vidinek, ha valakit ki kellene emelnem a futball világából, egyértelmű Cristiano Ronaldo az, szerintem a világon nincs meg egy ilyen mentalitású, alázatos játékos.

A bunyóban leginkább amatőr meccseken volt érdekelt, a profik között nem lépett szorítóban. A Kiliti Promotion kötelékében kétszer lépett kötelek közé.

− A bemutatkozásom ugyanott volt, ahol a hétvégén is lesz, az MKOSZ-csarnokban, a másik fellépésem pedig Komárnóban, a helyi kaszinóban rendezett gálán. Az elmúlt évben ugrott meg a meccsein száma, kiköltöztem Ausztriába, a sógoroknál dolgoztam, lementem egy terembe. Fordítóprogram segítségével elmagyaráztam, hogy szeretnék edzeni, közölték, várnak szeretettel. Egy-egy tréningen 50-60 sportoló volt jelen, gyakorlatilag mindenféle nemzetből, leginkább török, albán és afgán, észrevették, hogy elég ügyes vagyok, elhívtak egy amolyan underground bajnokságra. Tulajdonképpen utcai bunyósok emberek harcoltak a ringben, nyertem két meccset, aktív versenyző lettem. Tavaly elindultam két világbajnokságon, a World Open Martial Arts Championship eseményen, amelyen 32 ország vett részt, amúgy leginkább az MMA Kickboxing és a K1 szabályrendszerben méretem meg magam.