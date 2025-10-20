október 20., hétfő

Vendel névnap

14°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye I

1 órája

Kiütéses a gárdonyi és csóri siker

Címkék#létszámfölény#kapu#foci

A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 9. fordulójának szombati játéknapján a Móri SE elvitte mindhárom pontot Ercsiből, valamint a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő gólparádét rendezett a Mezőfalva csapatának legnagyobb bánatára. Vasárnapra is estek nagy különbségű győzelmek, a Csór Truck–Trailer játékára nem volt ellenszere a Videoton Baráti Kör együttesének, míg az FC Főnix javítva az előző hetek pocsék mérlegén kiütötte a Sárosd gárdáját. Az Adony pedig ugyancsak gólokban gazdag meccsen, nagy küzdelemben a hajrához közelítve fordított Enyingen.

Káldor András
Kiütéses a gárdonyi és csóri siker

Végig fölényben játszott a Mezőfalva ellen, és újra a tabella élére ugrott a világos mezben játszó Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapata.

Fotó: Kricskovics Antal

Ercsi Kinizsi – Móri SE 0–2 (0–1)

Ercsi, 50 néző
Vezette: Rózsa Ádám.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Gál Benedek (Lőrincz), Bánszki, Szili, Kun – Hompót D., György, Lak (Schnierer J.), Kuti - Békes (Terejánszki), Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.

Móri SE: Rigó Á. (Zámbó) – Végvári (Király K.), Rózsa, Loi M., Szekeres (Hajdu M.) - Kocsis G. (Lehota R.), Kocsis D. (Paulik), Tetzl, Varga B. - Sötét, Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.

Gól: Kocsis G. (24., 69.).

Kiállítva: Lehota V. (57.).

Jók: Bánszki, Buzás, ill. Loi M., Kocsis G., Varga B.

Az elmúlt két forduló mutatott játéka, és a két győzelem bizakodásra adhatott okot hazai oldalon. Aztán hamar kiderült, hogy a Móri SE jobb csapat. Az első félidőben végig mezőnyfölényben játszottak, az Ercsi gárdája pedig nyomozta a labdát. A 24. percben Varga Balázs sokadik bal oldali beadását Kocsis Gergő vágta a kapuba, 0-1. Az 57. percben Lehota Viktor kiállításával megkapta sanszot a Kinizsi a pontszerzésre, amellyel nem tudtak élni. A 69. percben Kocsis G. volt ismét eredményes, egy oldalról 25 méteres szabadrúgást ívelt a hosszú felsőbe, 0-2. Megérdemelt vendég siker született.
Tudósított: Flórián Gábor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – KK Grain Kft.-Mezőfalva 11–0 (6–0)

Agárd, 100 néző
Vezette: Závotka Csongor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. (Németh R.) – Hajdu Z., Balogh Á., Reizinger, Héger - Prantner (Mészöly), Papucsek (Tar L.), Klauz M., Klauz B. - Pekowski, Bozai B. Vezetőedző: Dukon Béla.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó O., Kovács D., Kisari (Hajdu), Csicskovics D. - Sági, Kovács B., Rabi, Mekota (Lengyel) - Csicskovics P., Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.

Gól: Papucsek (3., 40.), Reizinger (18., 86.), Prantner (13.), Pekowski (34.), Hajdu Z. (36.), Klauz B. (47.), Balogh Á. (52.), Tar L. (70.), Bozai B. (88.).

Jók: Reizinger, Balogh Á., Papucsek, Klauz B., ill. senki.

A házigazdák legutóbbi két vereségük után kellőképpen motiváltan léptek pályára a sereghajtó ellen, és lényegében 40 perc alatt, esélyt sem adva eldöntötték a találkozót. A szünet után sem álltak le, így megérdemelt, kétszámjegyű sikerrel zártak.   

Lajoskomárom – Ikarus-Maroshegy 1–1 (0–1)

Lajoskomárom, 120 néző
Vezette: Illés Áron.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Csörgei, Varga F., Kövecses - Makai, Gergye (Németh Á.), Magyaródi, Szulimán - Nyikos, Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés Á., Drexler, Junior Joaz - Bíró (Skultéti A.), Fülöp, Rumpler (Nagy B.), Harangozó - Szabó B., Kindl. Vezetőedző: Szarka Martin.

Gól: Németh Á. (57.), ill. Kindl (44.).

Jók: Varga F., Szulimán, Kövecses, ill. Kindl, Drexler, Kecskés Á.
A sérülések miatt, nem kevesebb, mint hat kezdő játékosát nélkülöző Lajoskomárom kezdte jobban a mérkőzést. A 10. percben Szulimán Roland közeli lövését hárította lábbal Kovács Zoltán. Az első félidőben jobbára a vendégek térfélen gyűrték egymást a csapatok, mégis a 44. percben egy hosszú előre ívelésre, Kindl Zalán reagált a leggyorsabban és a tétovázó védők között megszerezte az Ikarus vezetését. 0-1. Az 57. percben Kövecses Imre bal oldali szabadrúgását, Makai András fejelte le a kapu előtt, és Németh Ákos közvetlen közelről kiegyenlített. 1-1. Dicséretesen küzdöttek a felek, a cserékkel jobban frissíteni tudó Maroshegy előtt adódott több lehetőség, a 86. percben Junior Joaz 18 méteres, léc alá tartó szabadrúgását bravúrral hárította Berta Ádám. A 90. percben hazai szöglet után Magyaródi Martin fejese alig csúszott a jobb kapufa mellé. A látottak alapján, a döntetlen igazságos eredménynek mondható.

Tudósított: Mosberger Mátyás.

Enying – Adony 3–4 (2–1)

Enying, 100 néző
Vezette: Rózsa József.

Enying: Ábrahám – Orsós (Doma), Hunyadi, Mohai, Kollár - Kizlinger, Horváth D. (Paluska K.), Halász, Németh Sz. - Horváth P., Kovács L. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Adony: Andrejev – Mónus, Major (Hamar), Balogh B., Hodula M. (Pálinkás) - Tóth D., Kovács L., Schnierer B. (Vukajlovics), Bognár B. (Bihácsi) - Kaló (Bagóczki), Bartha. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Gól: Hunyadi (38., 66.), Horváth D. (14.), ill. Hamar (78., 80.), Balogh B. (8.), Hodula M. (50.).

Jók: Hunyadi, Horváth D, ill. Balogh B., Hodula M., Hamar

A 8. percben az első sarokrúgás után máris megszerezte a vezetést az Adony. A beívelésről többen is lekéstek, de végül középről Balogh Bálint lábáról pattant furcsán a kapuba a labda, 0-1. Folytatódott a nagy iram és 6 perccel később jött is az egyenlítés. Horváth Patrik kapott egy szép indítást, az átvétellel már helyzetbe is hozza magát, 16 méteres lövése Andrejev Illés mellett gurult a bal sarokba, 1-1. Mindkét oldalon élénkült a játék és ígéretes helyzetek is kialakultak. Ezek közül a legnagyobb az vendégek következő szögleténél adódott, de Balogh B. fejesénél mentett a felső léc. A 36. percben szabadrúgásból ugrasztotta ki Horváth Dominik Hunyadi Mátyást, aki elvitte Andrejev mellett, és a visszaérkező védők között lőtt a hosszúba, 2-1. A második félidőben folytatódott a kemény és gyors játék. Az 50. percben a vendégek vezettek támadást a jobb oldalon, egy élesen belőtt labdára Hodula Máté érkezett a hosszún, les gyanús helyzetben ugyan, de mivel nem emelkedett az asszisztens zászlaja, megszerezte a vendégek egyenlítő találatát, 2-2. A 76. percben Paluska Krisztián a baloldalon iramodott meg, beívelését Hunyadi fejelte a hosszún a kapuba, 3-2. A 78. percben újabb adonyi szöglet következett, Hamar Erik fejesből talált a hálóba, 3-3. A 78. percben Schnierer Balázs szerzett labdát a támadó harmadban, komoly létszámfölényben vihették a vendégek Ábrahám Zsombor kapujára a labdát, majd végül Hamar góljával vették át a vezetést, 3-4. A végjáték is nagyon keményre sikerült, de hiába küzdött hősiesen az Enying, nem született újabb találat.
Tudósított: Mohai Norbert.

Csór Truck-Trailer – Videoton Baráti Kör 7–1 (4–1)

Csór, 100 néző
Vezette: Cseh Roland.

Csór Truck-Trailer: Lukács – Mód, Báles I. (Magyar Zs.), Takács G., Ács - Spánitz, Horváth H. (Viniczai), Zs. Nagy (Báles Zs.), Finta (Katona, Sasvári), Klein – Salacz M. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.

Videoton Baráti Kör: Aranyos (Kiss K.) – Kecskés K., Papp M., Boros M., Timár - Forró (Farkas B.), Marton, Inzsöl, Polacsek (Sasvári) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Márkus Lajos.

Gól: Ács (65., 68.), Klein (5.), Báles I. (24.), Horváth H. (29.), Zs. Nagy (32.), Salacz M. (83.), ill. Timár (2.).
Jók: Horváth H., Ács, Klein, Báles I., ill. Kecskés K.
Remekül kezdtek a vendégek, a 2. percben Timár Szabolcs tekert 17 méterről a kapu bal alsó sarkába, 0-1. Az 5. percben a bizonytalankodó védője mellől Klein Márk 5 méterről pöckölte a labdát a kapuba, 1-1. A 8. percben Horváth Hunor passzolt a középen érkező Salacz Máté elé, aki a kapusba lőtte a ziccert. A 12. percben ezúttal Horváth H. hibázott ígéretes helyzetben, majd a kipattanót Salacz M. bombázta a kapura, de Aranyos Ádám megint a helyén volt. A 24. percben Báles István végzett el a szögletet, amelybe Aranyos még éppen bele tudott érni, azonban a labda a hálóban landolt, 2-1. A 29. percben Klein adott középre jobbról, Horváth H. jól érkezett 22 méteren, majd kapásból a jobb alsóba lőtt, 3-1. A 32. percben Ács Krisztián jobb oldali beadását Zs. Nagy Balázs 5 méterről kotorta a kapuba, 4-1. A 36. percben Klein beadását Spánitz Levente alig fejelte mellé. A 65. percben egy hazai szöglet után Ács 6 méterről kapásból vágta a kapuba a labdát, 5-1. A 68. percben Viniczai Bence szögletére Ács emelkedett a legmagasabbra és a kapu bal oldalába fejelt, 6-1. A 79. percben Klein hagyta faképnél a védőjét, de a kapussal már nem bírt. A 83. percben Salacz M. harcolt a labda megtartásáért, majd tiszta helyzetben a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 7-1. Közepes játékkal, de meggyőző teljesítménnyel juttatta érvényre a tudásbeli különbséget a Csór Truck-Trailer.

Tudósított: Csete Krisztián. 

Martonvásár – Melde Kft.-Kápolnásnyék 0–0

Martonvásár, 70 néző
Vezette: Béd Ákos.

Martonvásár: Farkas Cs. – Antal, Füzik, Hajdu I., Füzér (Balassa) - Trizna, Victor (Halász), Juhász B., Hernádi (Gábor) - Veres, Cziklin (Zoboki L.). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán (Csörge), Őz, Szajkó, Varga József - Lipóth, Venczel, Nagy E., Szöllősi - Kiss Á. (Imrefi), Zsigmond (Lőrincz M.). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Kiállítva: Nagy E. (72.), Varga József (92.).

Jók: Victor, Füzér, ill. Palásthy.

A szép őszi időben a Marton kezdte jobban a meccset, öt perc alatt két helyzet is adódott, de ezek kimaradtak. A 8. percben Victor Michelt vágták fel a 16-oson belül, de ez a megmozdulás nem érte el Béd Ákos ingerküszöbét, aki továbbot intett. Továbbra is aktívabb volt a házigazda, de mindkét csapat rengeteg hibával játszott. A 15. percben egy hazai támadásnál Palásthy Dávidnak sikerült nagy nehezen a labdát kapufára tolnia. A 40. percben Füzik Bence bombázott nem sokkal a kapu mellé. Ahogy telt az idő úgy kezdték aprítani egymás a játékosok, előkerültek a lapok is. A második félidőben is aktívabb volt a Martonvásár, de csak helyzetekig jutottak. A 72. percben Nagy Erik begyűjtötte a második sárgáját, így kiszállt a meccsből. A vendéglátók nem tudtak élni a létszám fölénnyel, sőt még a Nyék hagyott ki egy nagy lehetőséget, de Hajdú István az utolsó pillanatban mentett. A 92. percben Varga József tarolta le utolsó emberként a kapura törő Hernádi Ádámot, akit le is kellett ezért cserélni, mivel Vargának már volt egy sárgája így ő is idő előtt ment zuhanyozni. A szabadrúgást Palásthy kiütötte, az ismétlés pedig a kapu mellett zúgott el.

A döntetlen reális eredmény, bár a Marton közelebb állt a gólszerzéshez.

Tudósított: Gutyina Attila.

FC Főnix – Sárosd 5–0 (2–0)

Székesfehérvár, Főnix Labdarúgó és Lovaspark 50 néző
Vezette: Wittner József.

FC Főnix: Demeter – Sarok (Trampler), Borbély (Neidhardt), Andróczi (Berkei), Homola - Falus, Pápai (Kertész), Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba. Edző: Petres Tamás.

Sárosd: Tibor – Várnai, Hanzli, Vámosi (Szrnka), Hushegyi (Szabó V.) - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Németh B.), Hallósy - Németh P. (Paksi P.), Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gól: Pápai (19., 38.), Horváth M. (50.), Csiba (60.), Hallósy (81., öngól).

Jók: egész csapat, ill. Kónya.
Kellemes napos időben jól előkészített pályán a 8. percben Andrócz Krisztofer nagyszerű beadásáról Pápai Kristóf maradt le centikkel. A 11. percben első hazai szögletet Jungwirth Máté alig fejelte  mellé. A 16. percben Csiba Zoltán 25 méteres szabadrúgását védte Tibor József. A 21. percben Sarok Zsombor mintaszerű beadását Pápai vágta a léc alá, 1-0. A 30.percben az első veszélyes sárosdi akciót nehezen tisztázta a hazai védelem, Kertész Attila jó elfutása után. A 35. percben Pàpai nagy helyzetét hárította Tibor. A 38. percben formás Főnix támadás végén Homola Simon ziccerét még védte Tibor, de a kipattanót Pápai az üres kapuba passzolta, 2-0. Az 51. percben Pápai szöglete után Csiba lövésszerű passzába Horváth Marcell jól tette bele a lábát, így védhetetlenül pattant a vendégek kapujába, 3-0. A 66. percben Andróczi beadása után Csiba okosan lõtt 15 méterről laposan a jobb alsó sarokba, 4-0. A 68. percben Kertësz lövését védte magabiztosan Demeter Máriusz. A 78. percben a frissen beállt Berkei Bálint futotta le védőjét, beadásából Borbély Balázs lövése lett Tibor zsákmánya. A 81. percben Homola beadása Hallósy Gergőről pattant a saját kapujába, 5-0. A 84. percben Berkei beadását Pápai nagy helyzetben a kapu fölé fejelte. Az FC Főnix ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Tudósított: Petres Tamás.
Szabadnapos: Sárbogárd SE (1.).
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 11 gól

2. Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 8 gól

3 Drexler Lóránt (Ikarus-Maroshegy), Kiss Patrik (Sárbogárd SE), 7-7 gól.

Forrás: Káldor András

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu