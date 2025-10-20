Kiütéses a gárdonyi és csóri siker

Ercsi Kinizsi – Móri SE 0–2 (0–1)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Gál Benedek (Lőrincz), Bánszki, Szili, Kun – Hompót D., György, Lak (Schnierer J.), Kuti - Békes (Terejánszki), Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.

Móri SE: Rigó Á. (Zámbó) – Végvári (Király K.), Rózsa, Loi M., Szekeres (Hajdu M.) - Kocsis G. (Lehota R.), Kocsis D. (Paulik), Tetzl, Varga B. - Sötét, Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.

Gól: Kocsis G. (24., 69.).

Kiállítva: Lehota V. (57.).

Jók: Bánszki, Buzás, ill. Loi M., Kocsis G., Varga B.

Az elmúlt két forduló mutatott játéka, és a két győzelem bizakodásra adhatott okot hazai oldalon. Aztán hamar kiderült, hogy a Móri SE jobb csapat. Az első félidőben végig mezőnyfölényben játszottak, az Ercsi gárdája pedig nyomozta a labdát. A 24. percben Varga Balázs sokadik bal oldali beadását Kocsis Gergő vágta a kapuba, 0-1. Az 57. percben Lehota Viktor kiállításával megkapta sanszot a Kinizsi a pontszerzésre, amellyel nem tudtak élni. A 69. percben Kocsis G. volt ismét eredményes, egy oldalról 25 méteres szabadrúgást ívelt a hosszú felsőbe, 0-2. Megérdemelt vendég siker született.

Tudósított: Flórián Gábor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – KK Grain Kft.-Mezőfalva 11–0 (6–0)

Agárd, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. (Németh R.) – Hajdu Z., Balogh Á., Reizinger, Héger - Prantner (Mészöly), Papucsek (Tar L.), Klauz M., Klauz B. - Pekowski, Bozai B. Vezetőedző: Dukon Béla.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó O., Kovács D., Kisari (Hajdu), Csicskovics D. - Sági, Kovács B., Rabi, Mekota (Lengyel) - Csicskovics P., Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.

Gól: Papucsek (3., 40.), Reizinger (18., 86.), Prantner (13.), Pekowski (34.), Hajdu Z. (36.), Klauz B. (47.), Balogh Á. (52.), Tar L. (70.), Bozai B. (88.).

Jók: Reizinger, Balogh Á., Papucsek, Klauz B., ill. senki.

A házigazdák legutóbbi két vereségük után kellőképpen motiváltan léptek pályára a sereghajtó ellen, és lényegében 40 perc alatt, esélyt sem adva eldöntötték a találkozót. A szünet után sem álltak le, így megérdemelt, kétszámjegyű sikerrel zártak.