Kiütéses a gárdonyi és csóri siker
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 9. fordulójának szombati játéknapján a Móri SE elvitte mindhárom pontot Ercsiből, valamint a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő gólparádét rendezett a Mezőfalva csapatának legnagyobb bánatára. Vasárnapra is estek nagy különbségű győzelmek, a Csór Truck–Trailer játékára nem volt ellenszere a Videoton Baráti Kör együttesének, míg az FC Főnix javítva az előző hetek pocsék mérlegén kiütötte a Sárosd gárdáját. Az Adony pedig ugyancsak gólokban gazdag meccsen, nagy küzdelemben a hajrához közelítve fordított Enyingen.
Végig fölényben játszott a Mezőfalva ellen, és újra a tabella élére ugrott a világos mezben játszó Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapata.
Fotó: Kricskovics Antal
Ercsi Kinizsi – Móri SE 0–2 (0–1)
Ercsi, 50 néző
Vezette: Rózsa Ádám.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Gál Benedek (Lőrincz), Bánszki, Szili, Kun – Hompót D., György, Lak (Schnierer J.), Kuti - Békes (Terejánszki), Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.
Móri SE: Rigó Á. (Zámbó) – Végvári (Király K.), Rózsa, Loi M., Szekeres (Hajdu M.) - Kocsis G. (Lehota R.), Kocsis D. (Paulik), Tetzl, Varga B. - Sötét, Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.
Gól: Kocsis G. (24., 69.).
Kiállítva: Lehota V. (57.).
Jók: Bánszki, Buzás, ill. Loi M., Kocsis G., Varga B.
Az elmúlt két forduló mutatott játéka, és a két győzelem bizakodásra adhatott okot hazai oldalon. Aztán hamar kiderült, hogy a Móri SE jobb csapat. Az első félidőben végig mezőnyfölényben játszottak, az Ercsi gárdája pedig nyomozta a labdát. A 24. percben Varga Balázs sokadik bal oldali beadását Kocsis Gergő vágta a kapuba, 0-1. Az 57. percben Lehota Viktor kiállításával megkapta sanszot a Kinizsi a pontszerzésre, amellyel nem tudtak élni. A 69. percben Kocsis G. volt ismét eredményes, egy oldalról 25 méteres szabadrúgást ívelt a hosszú felsőbe, 0-2. Megérdemelt vendég siker született.
Tudósított: Flórián Gábor.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – KK Grain Kft.-Mezőfalva 11–0 (6–0)
Agárd, 100 néző
Vezette: Závotka Csongor.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. (Németh R.) – Hajdu Z., Balogh Á., Reizinger, Héger - Prantner (Mészöly), Papucsek (Tar L.), Klauz M., Klauz B. - Pekowski, Bozai B. Vezetőedző: Dukon Béla.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó O., Kovács D., Kisari (Hajdu), Csicskovics D. - Sági, Kovács B., Rabi, Mekota (Lengyel) - Csicskovics P., Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Papucsek (3., 40.), Reizinger (18., 86.), Prantner (13.), Pekowski (34.), Hajdu Z. (36.), Klauz B. (47.), Balogh Á. (52.), Tar L. (70.), Bozai B. (88.).
Jók: Reizinger, Balogh Á., Papucsek, Klauz B., ill. senki.
A házigazdák legutóbbi két vereségük után kellőképpen motiváltan léptek pályára a sereghajtó ellen, és lényegében 40 perc alatt, esélyt sem adva eldöntötték a találkozót. A szünet után sem álltak le, így megérdemelt, kétszámjegyű sikerrel zártak.
Lajoskomárom – Ikarus-Maroshegy 1–1 (0–1)
Lajoskomárom, 120 néző
Vezette: Illés Áron.
Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Csörgei, Varga F., Kövecses - Makai, Gergye (Németh Á.), Magyaródi, Szulimán - Nyikos, Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés Á., Drexler, Junior Joaz - Bíró (Skultéti A.), Fülöp, Rumpler (Nagy B.), Harangozó - Szabó B., Kindl. Vezetőedző: Szarka Martin.
Gól: Németh Á. (57.), ill. Kindl (44.).
Jók: Varga F., Szulimán, Kövecses, ill. Kindl, Drexler, Kecskés Á.
A sérülések miatt, nem kevesebb, mint hat kezdő játékosát nélkülöző Lajoskomárom kezdte jobban a mérkőzést. A 10. percben Szulimán Roland közeli lövését hárította lábbal Kovács Zoltán. Az első félidőben jobbára a vendégek térfélen gyűrték egymást a csapatok, mégis a 44. percben egy hosszú előre ívelésre, Kindl Zalán reagált a leggyorsabban és a tétovázó védők között megszerezte az Ikarus vezetését. 0-1. Az 57. percben Kövecses Imre bal oldali szabadrúgását, Makai András fejelte le a kapu előtt, és Németh Ákos közvetlen közelről kiegyenlített. 1-1. Dicséretesen küzdöttek a felek, a cserékkel jobban frissíteni tudó Maroshegy előtt adódott több lehetőség, a 86. percben Junior Joaz 18 méteres, léc alá tartó szabadrúgását bravúrral hárította Berta Ádám. A 90. percben hazai szöglet után Magyaródi Martin fejese alig csúszott a jobb kapufa mellé. A látottak alapján, a döntetlen igazságos eredménynek mondható.
Tudósított: Mosberger Mátyás.
Enying – Adony 3–4 (2–1)
Enying, 100 néző
Vezette: Rózsa József.
Enying: Ábrahám – Orsós (Doma), Hunyadi, Mohai, Kollár - Kizlinger, Horváth D. (Paluska K.), Halász, Németh Sz. - Horváth P., Kovács L. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Adony: Andrejev – Mónus, Major (Hamar), Balogh B., Hodula M. (Pálinkás) - Tóth D., Kovács L., Schnierer B. (Vukajlovics), Bognár B. (Bihácsi) - Kaló (Bagóczki), Bartha. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Gól: Hunyadi (38., 66.), Horváth D. (14.), ill. Hamar (78., 80.), Balogh B. (8.), Hodula M. (50.).
Jók: Hunyadi, Horváth D, ill. Balogh B., Hodula M., Hamar
A 8. percben az első sarokrúgás után máris megszerezte a vezetést az Adony. A beívelésről többen is lekéstek, de végül középről Balogh Bálint lábáról pattant furcsán a kapuba a labda, 0-1. Folytatódott a nagy iram és 6 perccel később jött is az egyenlítés. Horváth Patrik kapott egy szép indítást, az átvétellel már helyzetbe is hozza magát, 16 méteres lövése Andrejev Illés mellett gurult a bal sarokba, 1-1. Mindkét oldalon élénkült a játék és ígéretes helyzetek is kialakultak. Ezek közül a legnagyobb az vendégek következő szögleténél adódott, de Balogh B. fejesénél mentett a felső léc. A 36. percben szabadrúgásból ugrasztotta ki Horváth Dominik Hunyadi Mátyást, aki elvitte Andrejev mellett, és a visszaérkező védők között lőtt a hosszúba, 2-1. A második félidőben folytatódott a kemény és gyors játék. Az 50. percben a vendégek vezettek támadást a jobb oldalon, egy élesen belőtt labdára Hodula Máté érkezett a hosszún, les gyanús helyzetben ugyan, de mivel nem emelkedett az asszisztens zászlaja, megszerezte a vendégek egyenlítő találatát, 2-2. A 76. percben Paluska Krisztián a baloldalon iramodott meg, beívelését Hunyadi fejelte a hosszún a kapuba, 3-2. A 78. percben újabb adonyi szöglet következett, Hamar Erik fejesből talált a hálóba, 3-3. A 78. percben Schnierer Balázs szerzett labdát a támadó harmadban, komoly létszámfölényben vihették a vendégek Ábrahám Zsombor kapujára a labdát, majd végül Hamar góljával vették át a vezetést, 3-4. A végjáték is nagyon keményre sikerült, de hiába küzdött hősiesen az Enying, nem született újabb találat.
Tudósított: Mohai Norbert.
Csór Truck-Trailer – Videoton Baráti Kör 7–1 (4–1)
Csór, 100 néző
Vezette: Cseh Roland.
Csór Truck-Trailer: Lukács – Mód, Báles I. (Magyar Zs.), Takács G., Ács - Spánitz, Horváth H. (Viniczai), Zs. Nagy (Báles Zs.), Finta (Katona, Sasvári), Klein – Salacz M. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Videoton Baráti Kör: Aranyos (Kiss K.) – Kecskés K., Papp M., Boros M., Timár - Forró (Farkas B.), Marton, Inzsöl, Polacsek (Sasvári) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Márkus Lajos.
Gól: Ács (65., 68.), Klein (5.), Báles I. (24.), Horváth H. (29.), Zs. Nagy (32.), Salacz M. (83.), ill. Timár (2.).
Jók: Horváth H., Ács, Klein, Báles I., ill. Kecskés K.
Remekül kezdtek a vendégek, a 2. percben Timár Szabolcs tekert 17 méterről a kapu bal alsó sarkába, 0-1. Az 5. percben a bizonytalankodó védője mellől Klein Márk 5 méterről pöckölte a labdát a kapuba, 1-1. A 8. percben Horváth Hunor passzolt a középen érkező Salacz Máté elé, aki a kapusba lőtte a ziccert. A 12. percben ezúttal Horváth H. hibázott ígéretes helyzetben, majd a kipattanót Salacz M. bombázta a kapura, de Aranyos Ádám megint a helyén volt. A 24. percben Báles István végzett el a szögletet, amelybe Aranyos még éppen bele tudott érni, azonban a labda a hálóban landolt, 2-1. A 29. percben Klein adott középre jobbról, Horváth H. jól érkezett 22 méteren, majd kapásból a jobb alsóba lőtt, 3-1. A 32. percben Ács Krisztián jobb oldali beadását Zs. Nagy Balázs 5 méterről kotorta a kapuba, 4-1. A 36. percben Klein beadását Spánitz Levente alig fejelte mellé. A 65. percben egy hazai szöglet után Ács 6 méterről kapásból vágta a kapuba a labdát, 5-1. A 68. percben Viniczai Bence szögletére Ács emelkedett a legmagasabbra és a kapu bal oldalába fejelt, 6-1. A 79. percben Klein hagyta faképnél a védőjét, de a kapussal már nem bírt. A 83. percben Salacz M. harcolt a labda megtartásáért, majd tiszta helyzetben a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 7-1. Közepes játékkal, de meggyőző teljesítménnyel juttatta érvényre a tudásbeli különbséget a Csór Truck-Trailer.
Tudósított: Csete Krisztián.
Martonvásár – Melde Kft.-Kápolnásnyék 0–0
Martonvásár, 70 néző
Vezette: Béd Ákos.
Martonvásár: Farkas Cs. – Antal, Füzik, Hajdu I., Füzér (Balassa) - Trizna, Victor (Halász), Juhász B., Hernádi (Gábor) - Veres, Cziklin (Zoboki L.). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán (Csörge), Őz, Szajkó, Varga József - Lipóth, Venczel, Nagy E., Szöllősi - Kiss Á. (Imrefi), Zsigmond (Lőrincz M.). Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Kiállítva: Nagy E. (72.), Varga József (92.).
Jók: Victor, Füzér, ill. Palásthy.
A szép őszi időben a Marton kezdte jobban a meccset, öt perc alatt két helyzet is adódott, de ezek kimaradtak. A 8. percben Victor Michelt vágták fel a 16-oson belül, de ez a megmozdulás nem érte el Béd Ákos ingerküszöbét, aki továbbot intett. Továbbra is aktívabb volt a házigazda, de mindkét csapat rengeteg hibával játszott. A 15. percben egy hazai támadásnál Palásthy Dávidnak sikerült nagy nehezen a labdát kapufára tolnia. A 40. percben Füzik Bence bombázott nem sokkal a kapu mellé. Ahogy telt az idő úgy kezdték aprítani egymás a játékosok, előkerültek a lapok is. A második félidőben is aktívabb volt a Martonvásár, de csak helyzetekig jutottak. A 72. percben Nagy Erik begyűjtötte a második sárgáját, így kiszállt a meccsből. A vendéglátók nem tudtak élni a létszám fölénnyel, sőt még a Nyék hagyott ki egy nagy lehetőséget, de Hajdú István az utolsó pillanatban mentett. A 92. percben Varga József tarolta le utolsó emberként a kapura törő Hernádi Ádámot, akit le is kellett ezért cserélni, mivel Vargának már volt egy sárgája így ő is idő előtt ment zuhanyozni. A szabadrúgást Palásthy kiütötte, az ismétlés pedig a kapu mellett zúgott el.
A döntetlen reális eredmény, bár a Marton közelebb állt a gólszerzéshez.
Tudósított: Gutyina Attila.
FC Főnix – Sárosd 5–0 (2–0)
Székesfehérvár, Főnix Labdarúgó és Lovaspark 50 néző
Vezette: Wittner József.
FC Főnix: Demeter – Sarok (Trampler), Borbély (Neidhardt), Andróczi (Berkei), Homola - Falus, Pápai (Kertész), Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba. Edző: Petres Tamás.
Sárosd: Tibor – Várnai, Hanzli, Vámosi (Szrnka), Hushegyi (Szabó V.) - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Németh B.), Hallósy - Németh P. (Paksi P.), Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gól: Pápai (19., 38.), Horváth M. (50.), Csiba (60.), Hallósy (81., öngól).
Jók: egész csapat, ill. Kónya.
Kellemes napos időben jól előkészített pályán a 8. percben Andrócz Krisztofer nagyszerű beadásáról Pápai Kristóf maradt le centikkel. A 11. percben első hazai szögletet Jungwirth Máté alig fejelte mellé. A 16. percben Csiba Zoltán 25 méteres szabadrúgását védte Tibor József. A 21. percben Sarok Zsombor mintaszerű beadását Pápai vágta a léc alá, 1-0. A 30.percben az első veszélyes sárosdi akciót nehezen tisztázta a hazai védelem, Kertész Attila jó elfutása után. A 35. percben Pàpai nagy helyzetét hárította Tibor. A 38. percben formás Főnix támadás végén Homola Simon ziccerét még védte Tibor, de a kipattanót Pápai az üres kapuba passzolta, 2-0. Az 51. percben Pápai szöglete után Csiba lövésszerű passzába Horváth Marcell jól tette bele a lábát, így védhetetlenül pattant a vendégek kapujába, 3-0. A 66. percben Andróczi beadása után Csiba okosan lõtt 15 méterről laposan a jobb alsó sarokba, 4-0. A 68. percben Kertësz lövését védte magabiztosan Demeter Máriusz. A 78. percben a frissen beállt Berkei Bálint futotta le védőjét, beadásából Borbély Balázs lövése lett Tibor zsákmánya. A 81. percben Homola beadása Hallósy Gergőről pattant a saját kapujába, 5-0. A 84. percben Berkei beadását Pápai nagy helyzetben a kapu fölé fejelte. Az FC Főnix ilyen arányban is megérdemelten nyert.
Tudósított: Petres Tamás.
Szabadnapos: Sárbogárd SE (1.).
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 11 gól
2. Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 8 gól
3 Drexler Lóránt (Ikarus-Maroshegy), Kiss Patrik (Sárbogárd SE), 7-7 gól.