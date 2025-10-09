október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MLSZ

1 órája

Képzési lehetőség

Címkék#Grassroots Játékmester#MLSZ#tanfolyam

Az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság Grassroots Játékmester képzést hirdet Székesfehérváron.

Káldor András
Képzési lehetőség

Illusztráció

Forrás: mlsz.hu

tanfolyamot 2025. november 10-én, hétfőn 9:00-16:00 óráig rendezik. A jelentkezési határidő: 2025. november 3. hétfő éjfél. (e-mailben a [email protected] címre várja az igazgatóság a kitöltött jelentkezési lapokat). A képzésen történő részvétel ingyenes.

A tanfolyam célja, hogy a labdarúgásban nem foglalkozásszerűen tevékenykedő személyeket felkészítse az amatőr labdarúgás alapfokú irányítására, különös tekintettel a gyermekek nevelésére, személyiség fejlesztésére és a pozitív, játékos tanulási környezet kialakítására. A képzés a gyermekek motivációjának megértésére, a gyermekközpontú szemléletre és a gyermekvédelem alapvető kérdéseire is kitér, valamint bemutatja, hogyan használható a labdarúgás a mozgáskultúra és a sportszeretet megalapozására. 

A képzés célcsoportja: utánpótláskorú játékosok (16. életév fölött), szülők, óvodapedagógusok, iskolai tanítók.

Általános jelentkezési feltételek: betöltött 16. életév, valamint erkölcsi bizonyítvány.   

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu