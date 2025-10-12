Képzési lehetőség

A tanfolyamot 2025. november 10-én, hétfőn 9:00-16:00 óráig rendezik. A jelentkezési határidő: 2025. november 3. hétfő éjfél. (e-mailben a [email protected] címre várja az igazgatóság a kitöltött jelentkezési lapokat). A képzésen történő részvétel ingyenes.

A tanfolyam célja, hogy a labdarúgásban nem foglalkozásszerűen tevékenykedő személyeket felkészítse az amatőr labdarúgás alapfokú irányítására, különös tekintettel a gyermekek nevelésére, személyiség fejlesztésére és a pozitív, játékos tanulási környezet kialakítására. A képzés a gyermekek motivációjának megértésére, a gyermekközpontú szemléletre és a gyermekvédelem alapvető kérdéseire is kitér, valamint bemutatja, hogyan használható a labdarúgás a mozgáskultúra és a sportszeretet megalapozására.

A képzés célcsoportja: utánpótláskorú játékosok (16. életév fölött), szülők, óvodapedagógusok, iskolai tanítók.

Általános jelentkezési feltételek: betöltött 16. életév, valamint erkölcsi bizonyítvány.