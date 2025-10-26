Tíz Danos Sensei vezetésével tartott nemzetközi tábort a Senshi Karate-Do (galéria)

A szombat reggel kezdődő táborban közel százan vettek részt. Korosztályt tekintve a kisgyermekektől kezdve, egészen a felnőtt korosztályig sorakoztak fel a székesfehérvári István Király Általános Iskolának tornatermében. Az alkalmon jelen volt Nánai Ferenc Shihan, a Magyar Fudokan Karate Szövetség elnöke, és Filep Imre Senseinek a Magyar Fudokan Karate Szövetség alelnöke is. A bemelegítést Senshi Karate-Do vezetője, Halmai Roland tartotta, majd a 10. Danos Sensei, Ilija Jorga vezette a csoportos edzést. Ennek során mindenki fegyelmezetten hajtotta végre a gyakorlatokat, és készségesen segített a mester ezeknek elsajátításában.

Dr. Ilija Jorga 10. Danos Sensei látogatott el a székesfehérvári nemzetközi karatetáborba.

Fotó: Fehér Gábor

Farkas András a karate tábor során tette le első Dan vizsgáját

A Senshi Karate-Do versenyzője számára, Farkas Andrásnak igen különleges jelentőséggel bír a tábor, hiszen itt tette le első dan vizsgáját.

