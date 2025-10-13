október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szente, Vig és Kántor is győzött Budapesten

24 perce

Három arany az IBK világkupáról

Címkék#világkupa#IBK Ludovika World Cup#karatéka

A magyar fővárosban rendezték az IBK kyokushin szervezet világkupa viadalát, amelyről a VTSE karatékái három arannyal, egy ezüsttel és két bronzzal tértek haza.

Horog László
Három arany az IBK világkupáról

A Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület csapata a Ludovika Arénában

Forrás: VTSE

A hivatalosan IBK Ludovika World Cup névre hallgató eseményen, a Ludovika Arénában Bőke Béla vezetőedző és Szabó Gábor segédedző nyolc versenyzőt irányított. Az első helyen zárt Szente Beatrix (U14 lány +65 kg), Vig Bendegúz (U14 fiú -55 kg) és Kántor Viktória (felnőtt női -65 kg), ezüstérmes lett Lukács Eszter (U18 lány -65 kg), a dobogó harmadik fokára léphetett Reichert Hanna (U14 lány -55 kg) és Lukács Éva (U16 lány -60 kg). Viszugyel Bálint (U14 fiú -55 kg) és Szente Szabolcs (U18 fiú -75 kg) jól harcolt, azonban ezúttal lecsúszott a dobogóról.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu