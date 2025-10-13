Három arany az IBK világkupáról

A hivatalosan IBK Ludovika World Cup névre hallgató eseményen, a Ludovika Arénában Bőke Béla vezetőedző és Szabó Gábor segédedző nyolc versenyzőt irányított. Az első helyen zárt Szente Beatrix (U14 lány +65 kg), Vig Bendegúz (U14 fiú -55 kg) és Kántor Viktória (felnőtt női -65 kg), ezüstérmes lett Lukács Eszter (U18 lány -65 kg), a dobogó harmadik fokára léphetett Reichert Hanna (U14 lány -55 kg) és Lukács Éva (U16 lány -60 kg). Viszugyel Bálint (U14 fiú -55 kg) és Szente Szabolcs (U18 fiú -75 kg) jól harcolt, azonban ezúttal lecsúszott a dobogóról.