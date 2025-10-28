október 28., kedd

Négy aranyérem a hazai seregszemléről

1 órája

Pestszentimre volt a házigazdája a Fullkontakt Utánpótlás Magyar Bajnokságnak

Címkék#VTSE#karateverseny#karate

A Pestszentimrei Sportkastély volt az otthona az utánpótlás karatékák fullkontakt bajnokságának, amelyen a VTSE tizenegy sportolóval volt jelen. Négyen a dobogó legmagasabb fokára léphettek.

Horog László

Aranyérmes lett Reichert Hanna (gyermek II. lány kategória -50 kg), Vig Bendegúz (serdülő fiú -55 kg), Reichert Jázmin (ifjúsági lány -60 kg), Lukács Eszter (junior lány -65 kg), a második helyen zárt Béres Bence (gyermek II. fiú -45 kg), Szente Beatrix (serdülő lány +65 kg), Viszugyel Bálint (serdülő fiú -55 kg), Lukács Éva (ifjúsági lány -60 kg) és Szente Szabolcs (ifjúsági fiú -70 kg).

A fehérváriak csapata Pestszentimrén
Forrás: VTSE

Aupek Márk (gyermek fiú -30 kg) és Vig Boglárka (gyermek II. lány -45 kg) bár jól küzdött, ezúttal helyezetlenül zárt. Kreitl Péter, Gudmon Gábor, Kántor Viktória és Márkus Zsolt bíróként segítették a verseny lebonyolítását.

A fehérváriak november 8-án Ausztriában, Tulln városában, a második alkalommal megrendezésre kerülő K.O. Cup elnevezésű viadalon versenyeznek.

 

