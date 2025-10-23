október 23., csütörtök

Keszthelyi és szombathelyi megmérettetés

1 órája

Karate-érmek Úrhidára

Két versenyről az ifjú úrhidai versenyzők összesen 5 arany-, 2 ezüst- és 6 bronzérmet gyűjtöttek be – mondta el lapunknak Soós Tamás edző, az Úrhidai Karate Egyesület elnöke.

V. Varga József
Karate-érmek Úrhidára

A Keszthely Kupán az aranyérmesek kis kupát is kaptak. Az úrhidai különítmény (balról jobbra). Első sor: Bokor Miklós, Borbély Száva Dóra, Mohácsi Luca. Hátsó sor: Mohácsi János, Soós Tamás (edző)

Forrás: Az egyesület

Keszthely Kupa

A jubileumi, 10. nemzetközi ippon shobu karateversenyt a Budo Karate & Jujutsu International Szövetség Keszthelyen, a Csány-Szendrey Általános Iskola Csokonai Sportcsarnokában rendezte meg. A versenyre 5 stílusszövetség 14 egyesületének 150 versenyzője 46 kategóriában nevezett. Az Úrhidai Karate Egyesület négy versenyzővel és edzőjükkel képviseltette magát.

Az Ippon Shobu versenyek közelebb állnak a tradicionális karate vonalhoz, mint a WKF sportkaratéja. A múlt idők karate anyaga ötvöződik a modern tudomány anyagával. A formagyakorlatokat sokkal precízebben hajtják végre a versenyzők a technikai elemzéseknek köszönhetően. A küzdelmek során nem elég, ha valaki technikás versenyző, hanem az erő is meghatározóan domináló tényező egy-egy pontnál.

A viadal a csapat kata és inkluzív versenyszámok lebonyolításával kezdődött, majd az egyéni kata és kumite kategóriák következtek életkornak, övfokozatnak megfelelő sorrendben. Az Úrhidai Karate Egyesület az összesítésben 5 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett a megmérettetésen.

Eredmények, aranyérem: Mohácsi Luca (egyéni formagyakorlat, egyéni küzdelem). Bokor Miklós (egyéni formagyakorlat). Mohácsi János (egyéni formagyakorlat, egyéni küzdelem).

Ezüstérem: Bokor Miklós (egyéni küzdelem). Borbély Száva Dóra (egyéni küzdelem).

Bronzérem: Borbély Száva Dóra (egyéni formagyakorlat).

A Keszthely Kupán az aranyérmesek kis kupát is kaptak. Az úrhidai különítmény (balról jobbra). Első sor: Bokor Miklós, Borbély Száva Dóra, Mohácsi Luca. Hátsó sor: Mohácsi János, Soós Tamás (edző) 
Forrás: Az egyesület

Goju Kupa

A szombathelyi Goju Kupa nemzetközi karateversenyt a Schaeffler Aréna Savaria sportcsarnokban rendezte meg a házigazda Leo Karate-do SE. A rangos megmérettetésen 9 nemzet (cseh, horvát, lengyel, magyar, német, osztrák, szerb, szlovák, szlovén) karatésai léptek tatamira 29 egyesületből, összesen 280 sportoló 482 nevezéssel szállt harcba az érmekért. Az Úrhidai Karate Egyesület 4 versenyzővel és edzőjükkel képviseltette magát.

A WKF szabályrendszerű versenynek megfelelően az előzetes sorsolás szerint kezdődött a sportesemény. Először a csapat kata versenyszámokat bonyolították

le, majd a legkisebb karatékáktól indulva következtek az egyéni formagyakorlat kategóriák. A katák után a gyerek szivacs kumite mérkőzésekkel folytatódott a viadal. Míg a kicsik összemérték erejüket, a nagyok formagyakorlat versenyszámai is elkezdődtek. Az úrhidai versenyzők 5 bronzérmet gyűjtöttek be.

Eredmények, bronzérem: Mohácsi Luca (egyéni formagyakorlat). Borbély Száva Dóra (egyéni formagyakorlat). Bokor Miklós (egyéni formagyakorlat). Mohácsi János (egyéni formagyakorlat, egyéni küzdelem).

 


 

