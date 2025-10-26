Kapaszkodtak a fehérvári hokisok, de nem jött össze a pontszerzés

A FEHA19 is jégre lépett vasárnap, azonban a Hydro Fehérvár AV19-hez hasonlóan, nem szerzett pontot, igaz jóval szorosabb meccset játszott, mint a másik fehérvári jégkorongcsapat.

A FEHA19 küzdött, de nem szerzett pontot

Forrás: Fehervar Hockey Academy 19 / Facebook

Az Erste Liga vasárnapi játéknapján a Corona Brasov otthonában volt jelenése Tokaji Viktor legénységének. A találkozó nem indult jól a vendégeknek, hiszen Németh Zalánt már a 4. percben kiállították, az emberelőnyt pedig kihasználta a hazai gárda, Albert Zagidullin szerezte meg a vezetést, 1-0. A következő percekben már volt pár helyzete a FEHA19-nek is, azonban a 10. percben Molnár Zsombor megduplázta a Brassó előnyét, 2-0. Nem adták fel a vendégek, még az első etap vége előtt szépítettek is, Ambrus Csongor értékesítette Erdőhelyi István passzát, 2-1.

A fordulást követően kétszer is beközsönt a Brassó, amire újfent érkezett egy válasz, így kétgólos hazai előnnyel fordultak a felek a harmadik harmadra, 4-2.

Az 53. percben Rokaly-Boldizsár Richárdot két percre a büntetőpadra küldte a játékvezető, amit kihasználtak a Fejér vármegyeiek, Mikhail Bucskin góljával jött fel egy gólra a FEHA19, 4-3. A következő percekben alaposan kitámadtak a vendégek, mindent elkövettek az egyenlítésért, viszont két perccel a vége előtt Jeremy Welsh döntötte el a meccset, 5-3.