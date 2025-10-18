1 órája
Erdély Csanád és Bartalis István megpróbáltatásai: A pincétől a jégig, a sérülésektől a folyamatos küzdelemig
Megkezdődött a SportBarátok második évada. Vakler Lajos vendégei ezúttal Erdély Csanád is Bartalis István voltak, akik ezer szállal kötődnek a Fejér vármegyei jégkoronghoz.
2024-ben útjára indult a SportBarátok sorozat, amely most októberben megkezdte második évadát is. Az előző évhez hasonlóan, most is Penna Regia-díjas újságíró, Vakler Lajos beszélget a vendégekkel. Az új évad első rendezvényén a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói Erdély Csanád és Bartalis István voltak a vendégek, akik meséltek gyerekkorukról, karrierjük kezdetéről, a Volánról és a magyar válogatottról is. A beszélgetés remek hanglatban telt, a két sportoló rengeteg okot adott a nevetésre.
Jégkorongozó a pincében
A beszélgetés elején a résztvevők visszatekintettek a régmúltba, mikor és hogyan ismerkedtek meg szeretett sportágukkal. Először megismerkedtünk az alapokkal, István Csíkszeredában látta meg a napvilágot, azonban születése után nem sokkal Székesfehérvárra költözött, hiszen édesapja, Bartalis József ekkor szerződött a Volánhoz. Általa hamar megismerkedett a jégkoronggal, nagyon hamar megtanult korcsolyázni is. Bartalis István elárulta, hogy egész életében édesapja volt a legnagyobb kritikusa, nem volt olyan mérkőzés, amiből ne lehetett volna kiemelni valami hibát. Erdély Csanád Dunaújvárosban látta meg a napvilágot, hozzátette, hogy neki is van erdélyi kötődése, – ekkor Bartalis félbeszakította, hogy a neve mellett természetesen – hiszen édesapja onnan származik. 2011-ig szülővárosának korosztályos csapatainál nevelkedett, majd Székesfehérvárra került. A 2013-2014-es idényben bemutatkozott az EBEL-ben (most ICEHL-nek hívják), majd 2015-ben dél-dakotába költözött, ahol az U20-as csapatban pallérozódott. Ezt követően Bartalis Istvántól megtudhattuk, hogy Erdély Csanád itt egy pincében lakott, társa rögtön kiegészítette, hogy egészen pontosan egy pincéből átalakított szuterén lakásban.
Ami Erdélynek Amerika, az Bartalisnak Svédország
Bartalis még utánpótlás korában kikerült Svédországba, ahol teljesen ledöbbent, hogy mekkora a különbség a magyar és a svéd játékosok között. Erre példát is hozott, elárulta, hogy amikor még csak az üres rúddal (kb 20kg) nyomott fekve, északi tárai már 80-100 kilóval tették ugyan ezt. Az első egy-ké éve arról szólt, hogy felzárkózzona a többiekhez, viszont amikor ez megtörtént, akkor teljesen befogadták, egynek tekintették közülük. Erdély Csanád is hasonlókról számolt be, amikor megérkezett Amerikába ledöbbent mekkora a különbség az európai és a helyi játékosok között.
Kiváló kapcsolat a pályán és azon kívül is
Bartalis István és Erdély Csanád nagyon jó kapcsolat ápolnak a jégen és azon kívül is. A hétköznapokban is rengeteg időt töltenek együtt, hiszen szomszédok. Azt is megtudtuk, hogy a feleségeik rendszeresen viccelődnek azzal, hogy vegyenek egy harmadik házat is és a két sportoló oda költözzön be közösen. Elárulták, hogy a válogatott túrákon, vagy amikor a Volánnal utaznak el külföldre is rendszeresen szobatársak szoktak lenni. Az összhang a pályán is megvan köztük, rengetegszer szerepelnek egy sorban, hiszen érzik egymást.
Csanád megszerzi a korongot, majd odaadja nekem
– emelte ki nevetve Bartalis.
Mindkettejük számára fontos a nemzeti csapatban való szereplés. Bartalisnak eddig nem alakult jól a válogatott pályfutása, hiszen a legnagyobb sikerekből kimaradt, elárulta, természetesen ez zavarja, viszont még nagyobb motivációt jelent, hogy továbbra is a címeres mezért küzdjön. Sérülések miatt kihagyta korábban az A-csoportba való feljutást, az idei bennmaradás kiharcolásában sem tudott részt venni, hiszen éppen lábadozott. Üzenetként megfogalmazta, hogy nem szabad semmilyen akadály ellenére sem meghátrálni, addig él az álom, ameddig harcol érte.