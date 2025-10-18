Erdély Csanád és Bartalis István megpróbáltatásai: A pincétől a jégig, a sérülésektől a folyamatos küzdelemig

2024-ben útjára indult a SportBarátok sorozat, amely most októberben megkezdte második évadát is. Az előző évhez hasonlóan, most is Penna Regia-díjas újságíró, Vakler Lajos beszélget a vendégekkel. Az új évad első rendezvényén a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói Erdély Csanád és Bartalis István voltak a vendégek, akik meséltek gyerekkorukról, karrierjük kezdetéről, a Volánról és a magyar válogatottról is. A beszélgetés remek hanglatban telt, a két sportoló rengeteg okot adott a nevetésre.

Vakler Lajos ezúttal két jégkorongozóval beszélgetett, Bartalis István és Erdély Csanád érkezett a SportBarátok második évadának első részébe

Fotó: Nagy Norbert

Jégkorongozó a pincében

A beszélgetés elején a résztvevők visszatekintettek a régmúltba, mikor és hogyan ismerkedtek meg szeretett sportágukkal. Először megismerkedtünk az alapokkal, István Csíkszeredában látta meg a napvilágot, azonban születése után nem sokkal Székesfehérvárra költözött, hiszen édesapja, Bartalis József ekkor szerződött a Volánhoz. Általa hamar megismerkedett a jégkoronggal, nagyon hamar megtanult korcsolyázni is. Bartalis István elárulta, hogy egész életében édesapja volt a legnagyobb kritikusa, nem volt olyan mérkőzés, amiből ne lehetett volna kiemelni valami hibát. Erdély Csanád Dunaújvárosban látta meg a napvilágot, hozzátette, hogy neki is van erdélyi kötődése, – ekkor Bartalis félbeszakította, hogy a neve mellett természetesen – hiszen édesapja onnan származik. 2011-ig szülővárosának korosztályos csapatainál nevelkedett, majd Székesfehérvárra került. A 2013-2014-es idényben bemutatkozott az EBEL-ben (most ICEHL-nek hívják), majd 2015-ben dél-dakotába költözött, ahol az U20-as csapatban pallérozódott. Ezt követően Bartalis Istvántól megtudhattuk, hogy Erdély Csanád itt egy pincében lakott, társa rögtön kiegészítette, hogy egészen pontosan egy pincéből átalakított szuterén lakásban.

Ami Erdélynek Amerika, az Bartalisnak Svédország

Bartalis még utánpótlás korában kikerült Svédországba, ahol teljesen ledöbbent, hogy mekkora a különbség a magyar és a svéd játékosok között. Erre példát is hozott, elárulta, hogy amikor még csak az üres rúddal (kb 20kg) nyomott fekve, északi tárai már 80-100 kilóval tették ugyan ezt. Az első egy-ké éve arról szólt, hogy felzárkózzona a többiekhez, viszont amikor ez megtörtént, akkor teljesen befogadták, egynek tekintették közülük. Erdély Csanád is hasonlókról számolt be, amikor megérkezett Amerikába ledöbbent mekkora a különbség az európai és a helyi játékosok között.