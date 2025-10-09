6 órája
Idegenben a címvédők
A 6. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon rangadó vár Felcsúton az idén eddig bukdácsoló címvédő Bakonycsernye legénységére, a listavezető Mór II. csapata Fehérvárcsurgón hajthat a pontokra. Délen csúcsmeccsre készülnek a Beloiannisz és a tavalyi bajnok Polgárdi együttesei, előbbi győzelme esetén megerősítheti pozíciójét az élen, utóbbi sikere viszont helycserét hozna az első helyen.
A Beloiannisz (fehér) fontos mérkőzést játszik szombaton hazai pályán
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
ÉSZAKI CSOPORT
2025. október 11., szombat, 15:00
Velence (11.) – Pusztavám-Jüllich (8.)
2025. október 12., vasárnap, 15:00
Etyek (4.) – Szár KSE (5.), Vál (9.) – Bodajk SE (12.), Pátka (2.) – Mányi TK (10.), Fehérvárcsurgó (6.) – Mór II. (1.), Puskás Akadémia III. (3.) – Bakonycsernye (7.).
DÉLI CSOPORT
2025. október 11., szombat, 15:00
Beloiannisz (1.) – Polgárdi VSE (2.)
2025. október 12., vasárnap, 15:00
Nagykarácsony (6.) – Kisláng (11.), LMSK (7.) – Baracs SE (9.), Nagyvenyim (5.) – Seregélyes-Sárosd II. (8.), Pákozd (12.) – Lajoskomárom II. (4.), Sárszentmihály-Masterplast (13.) – Aba-Sárvíz (3.)
Szabadnapos: Előszállás (10.).