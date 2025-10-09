Megye II 2 órája

Idegenben a címvédők

A 6. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon rangadó vár Felcsúton az idén eddig bukdácsoló címvédő Bakonycsernye legénységére, a listavezető Mór II. csapata Fehérvárcsurgón hajthat a pontokra. Délen csúcsmeccsre készülnek a Beloiannisz és a tavalyi bajnok Polgárdi együttesei, előbbi győzelme esetén megerősítheti pozíciójét az élen, utóbbi sikere viszont helycserét hozna az első helyen.

A Beloiannisz (fehér) fontos mérkőzést játszik szombaton hazai pályán Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 11., szombat, 15:00 Velence (11.) – Pusztavám-Jüllich (8.) 2025. október 12., vasárnap, 15:00 Etyek (4.) – Szár KSE (5.), Vál (9.) – Bodajk SE (12.), Pátka (2.) – Mányi TK (10.), Fehérvárcsurgó (6.) – Mór II. (1.), Puskás Akadémia III. (3.) – Bakonycsernye (7.). DÉLI CSOPORT 2025. október 11., szombat, 15:00 Beloiannisz (1.) – Polgárdi VSE (2.) 2025. október 12., vasárnap, 15:00 Nagykarácsony (6.) – Kisláng (11.), LMSK (7.) – Baracs SE (9.), Nagyvenyim (5.) – Seregélyes-Sárosd II. (8.), Pákozd (12.) – Lajoskomárom II. (4.), Sárszentmihály-Masterplast (13.) – Aba-Sárvíz (3.) Szabadnapos: Előszállás (10.).

