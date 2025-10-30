október 30., csütörtök

Jégkorong

58 perce

Véget ért a több, mint két évig tartó házasság, edzőt vált a Hydro Fehérvár AV19

Címkék#közlemény#Hydro Fehérvár AV19#Pustertal Wölf#ICEHL#Magyar Kupa#Kiss Dávid

A Volán a Vienna Capitals elleni vereséget követően megköszönte Kiss Dávidnak a munkát. A magyar szakember 2023 júliusában vette át a Hydro Fehérvár AV19 irányítását.

A Hydro Fehérvár AV19 nem kezdte jól a szezont, eddig 14 mérkőzést játszott az osztrák bázisú jégkorongigában (ICEHL), amelyeken mindössze 16 pontot gyűjtött, amivel csak a tabella 10. helyét foglalja el. A Volán eddig 28 gólt szerzett, ami az idei kiírás legrosszabb mutatója, mellettük csak a Vorarlberg jár harminc lőtt gól alatt. Úgy tűnik az utolsó csepp a pohárban a Vienna Capitals elleni 6-3-as vereség volt.

A Hydro Fehérvár AV19 megköszönte Kiss Dávidnak az eddigi munkát
A Hydro Fehérvár AV19 megköszönte Kiss Dávidnak az eddigi munkát
Fotó: FMH Archív / Kricskovics Antal

A Hydro Fehérvár AV19 rossz kezdése az edző állásába került

A Fejér vármegyeieket 2023 júliusa óta Kiss Dávid irányította, akivel nyertek egy Magyar Kupa serleget, valamint az első idényben a klub kiharcolta a Bajnokok Ligája részvételt. A klub közleményéből kiderült, hogy köszönik a magyar szakembernek az eddigi munkáját, a hétvégi Vorarlberg és Pustertal Wölfe elleni találkozókon az eddigi másodedző Tyler Dietrich irányítja a csapatot, az ezt követő válogatott szünetben pedig a tervek szerint kinevezik az új vezetőedzőt.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
