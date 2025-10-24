október 24., péntek

Jégkorong

58 perce

Újraélesztés a Hydro Fehérvár AV19 rangadóján

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#MET Aréna#Fehérvár AV19#Klupács Péter#Klagenfurt#jégkorong#volán

Rangadót játszottak a MET Arénában. A Hydro Fehérvár AV19 a rekordbajnok Klagenfurtot fogadta, az osztrákok végül szétlövéssel nyertek 2-1-re.

Kelemen Kornél

Topcsapat érkezett a MET Arénába péntek este. A Hydro Fehérvár AV19 a rekordbajnok Klagenfurtot fogadta az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 13. fordulójában. A Volán a szokásos kék-fehér szerelésében játszott, míg a KAC pirosban lépett jégre. 

A Hydro Fehérvár AV19-nek minden korongért meg kellett harcolnia
A Hydro Fehérvár AV19-nek minden korongért meg kellett harcolnia
Fotó: Szabó Zsolt

Nem kellett sokat várni a Hydro Fehérvár AV19 vezetésére

A 4. perc végén Bartalis István tett középre remekül egy korongot, amelyet Stipsicz Bence vágott a léc alá, 1-0. A Volán a vezetés megszerzését követően sem lassított, nem adta át a kezdeményezést a KAC-nak. Ettől függetlenül voltak helyzetei a vendégeknek is, de Rasmus Reijola rendre tette a dolgát. A hazai előny megadta az alaphangulatot, a székesfehérvári szurkolók alaposan kitettek magukért. Florian Vorauernek nem volt túl sok ideje pihenni, hiszen sorra kapta a keményebbnél-keményebb lövéseket, viszont az első húsz percben már nem született több gól.

Újraélesztés a jégen

Újraélsztés a MET Aréna jegén
Fotó: Szabó Zsolt

Október 16-án volt az újraélesztés világnapja, amelynek alkalmából az első harmadot követő szünetben Klupács Péter vezetésében újraélesztésről szóló bemutatót tartottak a jégen. 

Klupács Péter vezette a bemutatót
Fotó: Szabó Zsolt

A második harmad ott folytatódott, ahol az első befejeződött, helyzetek itt is ott is, de a Voln volt inkább veszélyesebb. Többek között Terbócs István is bevihette volna a második találatot, de az valahogy nem akart összejönni. Az etap közepén magára talált a Klagenfurt, egyre több és egyre veszélyesebb helyzeteket dolgozott ki. Végül a nyomást nem bírta a Fejér vármegyeiek védelme, a 38. percben Jordan Murray egyenlített ki, 1-1

A harmadik harmadra mindkét csapat izzó szemekkel jött ki, egyik fél sem akart meghátrálni, emiatt a pálya többször is kettészakadt. Inkább a gyors csapások jellemezték a csapatokat, mintsem a gondosan felépített támadások. Mennyiségben a KAC teljesített jobban, de amiko Kiss Dávid legénysége kapura lőtt, akkor nagyon veszélyes volt, Vorauernek nem egy bravúrt is be kellett mutatnia.

Öt perccel a vége előtt nagy lehetőség adódott a Volán előtt, ugyanis Mathias From kiállítása miatt emberelőnybe került. Az osztrákok remekül fedezték a korongot, így aránylag kevés helyzet nélkül csorgott le a két perc. Az utolsó fél percre teljesen beszorította ellenfelét a hazai gárda, centiméterek hiányoztak, hogy megismétlődjön a Salzburg elleni csoda.

A hosszabbítást jobban kezdte a KAC, Daniel Obersteiner bombáját Reijola paskolta ki. A Klagenfurt nem akarta egy ponttal beérni, mindent elkövetett, hogy a ráadásban maga javára döntse el a meccset. A Volán a kontratámadásokra támaszkodott, Joel Messner lövésénél az egész Aréna talpra ugrott, de a pakk elsuhant a kapuvas mellett.  Kisebb helyzetek még voltak, de végül szétlövésre került sor. 

A feszültség kézzel fogható volt, Simeon Schwinger kezdte a sorozatot, azonban Reijola kivédte lövését, a túloldalon Varga Balázs is elhibázta maga lehetőségét. Ezután a KAC-tól Murray belőtte maga büntetőjét, míg Messner elhibázta sajátját, így előnyben a Klagenfurt. Jan Mursak sem hibázott, ezzel a vendégek megszerezték a győzelmet. 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
