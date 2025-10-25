Terbócs István: Felül tudunk kerekedni bárkin – videóval

Ahogy arról beszámoltunk, a Hydro Fehérvár AV19 alaposan megszorongatta a rekordbajnok Klagenfurtot, a piros-fehérek csak szétlövésekkel tudták kiharcolni a győzelmet. A mérkőzést követően a Volán támadója, Terbócs István nyilatkozott a feol.hu-nak.

Terbócs István elárulta a Hydro Fehérvár AV19 kezd kimászni a gödörből

Fotó: Szabó Zsolt

A Hydro Fehérvár AV19 le tud győzni bárkit

Terbócs István elárulta, hogy a csapat egy mélyebb gödörből mászik ki, azonban egyre jobb teljesítményt nyújtanak. Hozzátette, hogy ha mindenki kihozza magából a maximumot, akkor bárkit le tudnak győzni.

– Minden mérkőzésen szeretnénk jól kezdeni, hiszen ha már az elején elkapod a fonalat, az megalapozza az egész találkozót. Ha ilyen jól tudunk startolni a meccseken, mint most a Klagenfurt ellen, akkor sokkal nagyobb esélyünk van, hogy győztesen jöjjünk ki az összecsapásokból. Nem szabad idegeskednünk a sok kihagyott helyzet miatt, ha tesszük tovább a dolgunkat, előbb-utóbb bemennek a lehetőségek. Sokkal nagyobb gond lenne, ha nem tudnánk ennyi minőségi gólhelyzetet kialakítani. Természetesen játékosként nem egyszerű ezt elfogadni, hiszen ilyenkor úgy érződik, hogy hiába dolgozunk, ha minden lehetőség kimarad, de mint említettem egyszer átszakad a gát – emelte ki a Volán támadója.