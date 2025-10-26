Földbe döngölték a Hydro Fehérvár AV19-et Linzben

A Volán péntek este egy kiélezett mérkőzésen szétlövéssel kapott ki a rekordbajnok Klagenfurttól, ismét megmutatva, hogy bármelyik nagycsapat ellen képes felvenni a versenyt. A szurkolók újfent bizakodóan tekintettek maguk elé, hiszen a csapat remek arcát mutatta. Úgy tűnik ebből vasárnapra nem maradt semmi, mert ami Linzben történt, az jobban hasonlított egy mészárszékre, mint jégkorongmeccsre. A Hydro Fehérvár AV19 veresége annak tudatában még meglepőbb, hogy a forduló előtt a Linz volt az ICEHL sereghajtója.

A Hydro Fehérvár AV19 egyszer vette be Rasmus Tirronen kapuját

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Hamar óriási hátrányba került a Hydro Fehérvár AV19

A találkozó finoman szólva sem indult jól, Barron Travis már a 2. perc elején megszerezte a vezetést csapatának, 1-0. Pár perccel később előkészítőként jeleskedett, ugyanis Ken Ograjensek találatához ő adta az utolsó passzt, 2-0. Kiss Dávid legénysége nem tudott mit kezdeni a hazai támadókkal, viszont az ellenfél kapujára sem volt veszélyes a gárda, Rasmus Tirronen nem kellett sok védést bemutasson. Az első harmad végéhez közeledve indult be igazán a Black Wings, háromszor is bevették Rasmus Reijola kapuját, ezzel minden lényegi kérdést eldöntve, 5-0.

A második etap eleje sem nézett ki jobban vendég szempontból, ugyanis Varga Balázs kiállította magát két percre, így létszámfölényben támadhatott a Linz. Ezt a veterán Brian Lebler könyörtelenül i is használta, így már hatgólos különbség szerepelt az eredményjelzőn. Hiába a hatalmas hátrány, egyszerűen nem tudott kijönni a gödörből a Volán, továbbra is az osztrákok akarata szerint zajlott a játék. A Fejér vármegyeiek ritkán kerültek igazán nagy helyzetbe, a kaput sem találták el túl sokszor.

A harmadik etap elején Kiss Roland kiállításával újfent emberhátrányban játszott az AV19, ennek ellenére nem a hazaiak köszöntek be, hanem Drake Rymsha ütött egy aprócska szépségtapasznak megfelelő gólt, 6-1. Valószínűleg a Black Wings Linz kissé takaréklángra tette magát, de a mérkőzés során először inkább a vendégek irányították a játékot, ennek ellenére több gólt nem sikerült szerezniük, nem úgy mint a hazaiaknak. A végeredményt Henrik Neubauer állította be, 7-1.