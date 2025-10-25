Hiába a nagy hajrá, nem sikerült a pontmentés

A szombathelyiek már az első félidőben magabiztos előnyre tettek szert és úgy tűnt, hogy le is zárták a mérkőzés érdemi kérdéseit, 19-15. A második játékrészben a dunaújvárosiak aztán feltámadtak, elkezdtek felzárkózni, de két gólnál nem tudtak közelebb jönni. Végül az utolsó percek bár a Fejér vármegyeieké voltak, de 32-28-ról már csak egyre sikerült felzárkózni, az egyenlítés nem jött össze, 32-31.

Női kézilabda NB I, 6. forduló

Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi KKA 32-31 (19-15)