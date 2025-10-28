Hétgólos meccsen csurgói siker

ÉSZAKI CSOPORT

Velence (9.)– Mányi TK (11.) 2–1 (0–1)

Vezette: Illés Áron.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L., Vaskó - Silhány F., Bernáth, Felde, Szél - Buzora (Kiss D.), Szaller (Prill, Bedőcs). Vezetőedző: Serhók György.

Mányi TK: Csutor – Radovics (Szabó Zs.), Ferenczik, Vass, Palkovics (Sipos) - Nagy M., Bukovecz, Czifra, Csata - Lakatos, Csordás. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Gól: Prill (75.), Vaskó (80.), ill. Bukovecz (20.).

Fehérvárcsurgó (7.) – Puskás Akadémia III. (5.) 4–3 (2–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bíró, Bitter, Herczeg (Kozma), Baksa - Gosztonyi (Csány), Csapcsár, Molnár D. (Varga L.) - Guti (Tóth S.), Lascsik (Schieder).

Puskás Akadémia III.: Zelena – Rózsás, Hárer (Szilágyi), Komáromi, Kiss Cs. - Gulyás Gy., Mácsodi, Punk (Gulyás D.), Zelizi - Hajnal (Vörös), Balogh D.

Gól: Baksa (9., 28.), Molnár D. (54.), Kozma (74.), ill. Balogh D. (17.), Hárer (52.), Zelizi (61.).

Pusztavám-Jüllich (8.) – Szár (3.) 2–2 (1–0)

Vezette: Obuch Zoltán.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő (Kornseé), Fürész, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kertai (Gergő). Csapatvezető: Kis Viktor.

Szár: Jéga-Szabó – Tész (Tóth B.), Sátori K. (Kálló), Fenyvesi Sz. (Noll), Farkas B. - Váradi, Juhász A., Boros Z., Nyitrai - Iváncsik, Svétecz (Sátori M.). Vezetőedző: Kovács Zoltán

Gól: Deme (4.), Vadkerti (55.), ill. Kálló (63.), Váradi (64.)

Kiállítva: Magosi (90.).

Etyek (2.) – Bodajk SE (12.) 5–0 (1–0)

Vezette: Jakab Zoltán.

Etyek: Órai – Zorkóczy K. (Haynes-Varga), Varga M. (Horváth D.), Ráczkevy-Eötvös, Szalai I. - Faragó M. (Millner), Pintér B., Klátyik, Hajagos - Faragó B., Juhász E. Vezetőedző: Simon Péter.

Bodajk SE: Szabadi – Valasek, Tóth B., Turi D. (Vízi), Weiland - Turi K., Rigó, Kaufmann, Polgár (Kovács B.) - Meister, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Ráczkevy-Eötvös (31., 47., 83.), Pintér B. (53.), Millner (78.).

Vál (10.) – Mór II. (1.) 1–5 (0–0)

Vezette: Oláh Sándor.

Vál: Hábersdorfer – Németh N., Kiss D., Sinkó D., Homoki - Molnár B. (Kecskés), Glaszhütter, Körmendi, Nádpor - Horváth Zs. (Ángyás), Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.