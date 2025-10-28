1 órája
Hétgólos meccsen csurgói siker
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon gólokban gazdag meccsen nyert a Fehérvárcsurgó, és ezt a PAFC III. csapata bánhatta. Az élen álló trióból a Mór II., és az Etyek hozta a kötelezőt, míg a Szár legénysége ikszelt Pusztavámon. Délen szűken ugyan, de nyert a tabellát vezető Beloiannisz, a Polgárdi idegenben ütötte ki a Lajoskomárom II. együttesét, az Aba Sárvíz pedig kétgólos hátrány után harcolta ki a döntetlent Nagyvenyimen, míg a Pákozd legyőzte az esélyesebbnek tartott LMSK csapatát.
Küzdelmes mérkőzésen kerekedett felül a Pákozd (sötét mezben) az LMSK felett
Fotó: Kricskovics Antal
ÉSZAKI CSOPORT
Velence (9.)– Mányi TK (11.) 2–1 (0–1)
Vezette: Illés Áron.
Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L., Vaskó - Silhány F., Bernáth, Felde, Szél - Buzora (Kiss D.), Szaller (Prill, Bedőcs). Vezetőedző: Serhók György.
Mányi TK: Csutor – Radovics (Szabó Zs.), Ferenczik, Vass, Palkovics (Sipos) - Nagy M., Bukovecz, Czifra, Csata - Lakatos, Csordás. Vezetőedző: Pintér Zoltán.
Gól: Prill (75.), Vaskó (80.), ill. Bukovecz (20.).
Fehérvárcsurgó (7.) – Puskás Akadémia III. (5.) 4–3 (2–1)
Vezette: Petrovszki Barna Pál.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bíró, Bitter, Herczeg (Kozma), Baksa - Gosztonyi (Csány), Csapcsár, Molnár D. (Varga L.) - Guti (Tóth S.), Lascsik (Schieder).
Puskás Akadémia III.: Zelena – Rózsás, Hárer (Szilágyi), Komáromi, Kiss Cs. - Gulyás Gy., Mácsodi, Punk (Gulyás D.), Zelizi - Hajnal (Vörös), Balogh D.
Gól: Baksa (9., 28.), Molnár D. (54.), Kozma (74.), ill. Balogh D. (17.), Hárer (52.), Zelizi (61.).
Pusztavám-Jüllich (8.) – Szár (3.) 2–2 (1–0)
Vezette: Obuch Zoltán.
Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő (Kornseé), Fürész, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kertai (Gergő). Csapatvezető: Kis Viktor.
Szár: Jéga-Szabó – Tész (Tóth B.), Sátori K. (Kálló), Fenyvesi Sz. (Noll), Farkas B. - Váradi, Juhász A., Boros Z., Nyitrai - Iváncsik, Svétecz (Sátori M.). Vezetőedző: Kovács Zoltán
Gól: Deme (4.), Vadkerti (55.), ill. Kálló (63.), Váradi (64.)
Kiállítva: Magosi (90.).
Etyek (2.) – Bodajk SE (12.) 5–0 (1–0)
Vezette: Jakab Zoltán.
Etyek: Órai – Zorkóczy K. (Haynes-Varga), Varga M. (Horváth D.), Ráczkevy-Eötvös, Szalai I. - Faragó M. (Millner), Pintér B., Klátyik, Hajagos - Faragó B., Juhász E. Vezetőedző: Simon Péter.
Bodajk SE: Szabadi – Valasek, Tóth B., Turi D. (Vízi), Weiland - Turi K., Rigó, Kaufmann, Polgár (Kovács B.) - Meister, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.
Gól: Ráczkevy-Eötvös (31., 47., 83.), Pintér B. (53.), Millner (78.).
Vál (10.) – Mór II. (1.) 1–5 (0–0)
Vezette: Oláh Sándor.
Vál: Hábersdorfer – Németh N., Kiss D., Sinkó D., Homoki - Molnár B. (Kecskés), Glaszhütter, Körmendi, Nádpor - Horváth Zs. (Ángyás), Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.
Mór II.: Nagy D. – Paulik (Szabó K.), Dreska, Németh D., Loi M. - Czachesz (Heim), Lehota R., Hajdu M., Grell (Tóth B.) – Király Z. (Petruska), Kovács T. Csapatvezető: Loi László Krisztián.
Gól: Homoki (51.), ill. Paulik (64.), Loi M. (76.), Petruska (81.), Hajdu M. (86.), Lehota R. (89.).
Pátka (6.) – Bakonycsernye (4.) 2–4 (0–2)
Vezette: Balla Richárd.
Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B., Fülöp - Brettschneider, Kovács L., Simon K., Almási (Seper) - Menyhárt, Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.
Bakonycsernye: Simon L.– Dreska, Varga J. (Kovács J.), Hamar, Csányi (Bus) - Molnár T. (Keller), Osgyán, Schweighardt (Molnár D.), Kovács D. - Lattenstein (Strommer), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Gól: Szabó B. (53.), Barócsi (92.), ill. Schweighardt (10.), Csányi (16.), Radács (47.), Molnár D. (89.).
A góllövőlista állása:
1. Tóth Gábor (PAFC III.) 9 gól
2. Lehota Roland (Mór II.) 8 gól
3. Vadkerti Nándor (Pusztavám-Jüllich) 7 gól
DÉLI CSOPORT
Lajoskomárom II. (9.) – Polgárdi (3.)1–6 (1–2)
Vezette: Berényi Ádám.
Lajoskomárom II.: Benedeczky – Hambalgó, Labossa, Vas, Hersics (Fejérpataky) - Lakk, Esze Z., Rottmann, Szili - Bögyös, Berta.
Polgárdi: Neizer – Molnár G., Komlós, Horgos, Nánai - Baranyai, Fi L., Pécsi (Fi K.), Szabó M. - Csanádi (Simon I.), Kosztolányi (Grabecz). Csapatvezető: Salacz János.
Gól: Labossa (5.), ill. Baranyai (2., 82.), Horgos (40., 54.), Kosztolányi (65., 72.).
Kiállítva: Berta (69.), ill. Nánai (30.).
Beloiannisz (1.) – Előszállás (12.) 1–0 (0–0)
Vezette: Domak Ádám.
Beloiannisz: Boldog – Lepsényi (Nebucz), Lakakisz, Szalai P. (Tunyogi), Szentes - Schrick, Németh B., Hujber (Várkonyi), Hodula V. (Váradi) - Rizojanisz, Tóth N. (Kovács A.). Vezetőedző: Ruzsás László.
Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Kercza), Nyári - Béres (Bognár M.), Garbacz, Horváth G., Puskás - Németh L., Gulyás. Vezetőedző: Reichardt Bálint.
Gól: Nyári (72., öngól).
Baracs SE (6.) – Kisláng (8.) 4–0 (2–0)
Vezette: Nagy Károly.
Baracs SE: Tóth N. – Hepp, Áldott (Huber), Wolf, Szurma - Bartók (Katona), Takács Titusz, Kápolnási, Fülöp - Palkó, Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Kisláng: Ányos – Jánosi B., Nagy M., Árki, Szántai - Molnár A., Erdei B., Burkus B., Vigházi - Lévai, Jánosi Á.
Gól: Bartók (21., 40.), Katona (55.), Huber (75.).
Seregélyes-Sárosd II. (7.) – Nagykarácsony (11.) 2–0 (0–0)
Vezette: Klujber Kristóf.
Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Szloboda, Kovács K. (Kálmán), Puszta, Németh D. - Rapai, Zsilovics, Ódor, Miklós (Békefi) - Mayer (Uhrin), Susa (Szarka). Vezetőedző: Bolla János Zoltán.
Nagykarácsony: Turi – Kovács D., Gógán, Dobrovitz, Czári - Balogh D., Jákli, Princz (Szabó M.), Zsilovics - Kü, Gertner (Baranyai). Vezetőedző: Mergl István.
Gól: Susa (47.), Békefi (66.).
Pákozd (10.) – LMSK (4.) 2–0 (2–0)
Vezette: Cseh Roland.
Pákozd: Kasza (Horváth Zs.) – Molnár V. (Unger), Knitli, Kaltenekker, Téglási - Krizsán-Deák (Horváth D.), Gönczi, Bökény, Szenyéri (Finta) - Semenszki, Molnár R. Vezetőedző: Molnár Viktor.
LMSK: Árkus – Sütő, Pap, Bagó, Vajda (Iliás) - Tóth V., Horváth P. (Kiss R.), Szente, Potesz - Teichel, Hatos (Virág). Vezetőedző: Nagy Bálint.
Gól: Gönczi (20.), Unger (42.).
Kiállítva: Semenszki (80.).
Nagyvenyim (5.) – Aba Sárvíz (2.) 2–2 (2–0)
Vezette: Rózsa József.
Nagyvenyim: Virág – Rezes, Ráthgéber, Princz, Slett - Mohácsi, Rácz A., Balogh D. (Sipeki), Kovács M. - Palkovics, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.
Aba Sárvíz: Sereg – Zsifkovics, Huszti, Glócz Z., Budai - Varga Zs., Réti G., Kuczi Zsombor, Réti R. (Kuczi Zsolt) - Hegyi, Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.
Gól: Ráthgéber (12.), Princz (37.), ill. Réti G. (55.), Glócz Z. (80.).
Szabadnapos: Sárszentmihály-Masterplast (13.).
A góllövőlista állása:
1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 13 gól
2. Tóth Norbert (Beloiannisz) 8 gól
3. Balogh Dániel (Nagykarácsony) 7 gól