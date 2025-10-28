október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye II.

1 órája

Hétgólos meccsen csurgói siker

Címkék#megyefoci#football#foci

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon gólokban gazdag meccsen nyert a Fehérvárcsurgó, és ezt a PAFC III. csapata bánhatta. Az élen álló trióból a Mór II., és az Etyek hozta a kötelezőt, míg a Szár legénysége ikszelt Pusztavámon. Délen szűken ugyan, de nyert a tabellát vezető Beloiannisz, a Polgárdi idegenben ütötte ki a Lajoskomárom II. együttesét, az Aba Sárvíz pedig kétgólos hátrány után harcolta ki a döntetlent Nagyvenyimen, míg a Pákozd legyőzte az esélyesebbnek tartott LMSK csapatát.

Káldor András
Hétgólos meccsen csurgói siker

Küzdelmes mérkőzésen kerekedett felül a Pákozd (sötét mezben) az LMSK felett

Fotó: Kricskovics Antal

ÉSZAKI CSOPORT

Velence (9.)– Mányi TK (11.) 2–1 (0–1)

Vezette: Illés Áron.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L., Vaskó - Silhány F., Bernáth, Felde, Szél - Buzora (Kiss D.), Szaller (Prill, Bedőcs). Vezetőedző: Serhók György.

Mányi TK: Csutor – Radovics (Szabó Zs.), Ferenczik, Vass, Palkovics (Sipos) - Nagy M., Bukovecz, Czifra, Csata - Lakatos, Csordás. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Gól: Prill (75.), Vaskó (80.), ill. Bukovecz (20.).

Fehérvárcsurgó (7.) – Puskás Akadémia III. (5.) 4–3 (2–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bíró, Bitter, Herczeg (Kozma), Baksa - Gosztonyi (Csány), Csapcsár, Molnár D. (Varga L.) - Guti (Tóth S.), Lascsik (Schieder).

Puskás Akadémia III.: Zelena – Rózsás, Hárer (Szilágyi), Komáromi, Kiss Cs. - Gulyás Gy., Mácsodi, Punk (Gulyás D.), Zelizi - Hajnal (Vörös), Balogh D.

Gól: Baksa (9., 28.), Molnár D. (54.), Kozma (74.), ill. Balogh D. (17.), Hárer (52.), Zelizi (61.).

Pusztavám-Jüllich (8.) – Szár (3.) 2–2 (1–0)

Vezette: Obuch Zoltán.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő (Kornseé), Fürész, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kertai (Gergő). Csapatvezető: Kis Viktor.

Szár: Jéga-Szabó – Tész (Tóth B.), Sátori K. (Kálló), Fenyvesi Sz. (Noll), Farkas B. - Váradi, Juhász A., Boros Z., Nyitrai - Iváncsik, Svétecz (Sátori M.). Vezetőedző: Kovács Zoltán

Gól: Deme (4.), Vadkerti (55.), ill. Kálló (63.), Váradi (64.)

Kiállítva: Magosi (90.).

Etyek (2.) – Bodajk SE (12.) 5–0 (1–0)

Vezette: Jakab Zoltán.

Etyek: Órai – Zorkóczy K. (Haynes-Varga), Varga M. (Horváth D.), Ráczkevy-Eötvös, Szalai I. - Faragó M. (Millner), Pintér B., Klátyik, Hajagos - Faragó B., Juhász E. Vezetőedző: Simon Péter.

Bodajk SE: Szabadi – Valasek, Tóth B., Turi D. (Vízi), Weiland - Turi K., Rigó, Kaufmann, Polgár (Kovács B.) - Meister, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Ráczkevy-Eötvös (31., 47., 83.), Pintér B. (53.), Millner (78.).

Vál (10.) – Mór II. (1.) 1–5 (0–0)

Vezette: Oláh Sándor.

Vál: Hábersdorfer – Németh N., Kiss D., Sinkó D., Homoki - Molnár B. (Kecskés), Glaszhütter, Körmendi, Nádpor - Horváth Zs. (Ángyás), Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Mór II.: Nagy D. – Paulik (Szabó K.), Dreska, Németh D., Loi M. - Czachesz (Heim), Lehota R., Hajdu M., Grell (Tóth B.) – Király Z. (Petruska), Kovács T. Csapatvezető: Loi László Krisztián.  

Gól: Homoki (51.), ill. Paulik (64.), Loi M. (76.), Petruska (81.), Hajdu M. (86.), Lehota R. (89.).

Pátka (6.) – Bakonycsernye (4.) 2–4 (0–2)

Vezette: Balla Richárd.

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B., Fülöp - Brettschneider, Kovács L., Simon K., Almási (Seper) - Menyhárt, Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Bakonycsernye: Simon L.– Dreska, Varga J. (Kovács J.), Hamar, Csányi (Bus) - Molnár T. (Keller), Osgyán, Schweighardt (Molnár D.), Kovács D. - Lattenstein (Strommer), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Gól: Szabó B. (53.), Barócsi (92.), ill. Schweighardt (10.), Csányi (16.), Radács (47.), Molnár D. (89.).

Kiállítva: Magosi (90.).

A góllövőlista állása:

1. Tóth Gábor (PAFC III.) 9 gól

2. Lehota Roland (Mór II.) 8 gól

3. Vadkerti Nándor (Pusztavám-Jüllich) 7 gól

DÉLI CSOPORT

Lajoskomárom II. (9.) – Polgárdi (3.)1–6 (1–2)

Vezette: Berényi Ádám.

Lajoskomárom II.: Benedeczky – Hambalgó, Labossa, Vas, Hersics (Fejérpataky) - Lakk, Esze Z., Rottmann, Szili - Bögyös, Berta.

Polgárdi: Neizer – Molnár G., Komlós, Horgos, Nánai - Baranyai, Fi L., Pécsi (Fi K.), Szabó M. - Csanádi (Simon I.), Kosztolányi (Grabecz). Csapatvezető: Salacz János.

Gól: Labossa (5.), ill. Baranyai (2., 82.), Horgos (40., 54.), Kosztolányi (65., 72.).

Kiállítva: Berta (69.), ill. Nánai (30.).

Beloiannisz (1.) – Előszállás (12.) 1–0 (0–0)

Vezette: Domak Ádám.

Beloiannisz: Boldog – Lepsényi (Nebucz), Lakakisz, Szalai P. (Tunyogi), Szentes - Schrick, Németh B., Hujber (Várkonyi), Hodula V. (Váradi) - Rizojanisz, Tóth N. (Kovács A.). Vezetőedző: Ruzsás László.

Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Kercza), Nyári - Béres (Bognár M.), Garbacz, Horváth G., Puskás - Németh L., Gulyás. Vezetőedző: Reichardt Bálint.

Gól: Nyári (72., öngól).

Baracs SE (6.) – Kisláng (8.) 4–0 (2–0)

Vezette: Nagy Károly.

Baracs SE: Tóth N. – Hepp, Áldott (Huber), Wolf, Szurma - Bartók (Katona), Takács Titusz, Kápolnási, Fülöp - Palkó, Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.

Kisláng: Ányos – Jánosi B., Nagy M., Árki, Szántai - Molnár A., Erdei B., Burkus B., Vigházi - Lévai, Jánosi Á.

Gól: Bartók (21., 40.), Katona (55.), Huber (75.).

Seregélyes-Sárosd II. (7.) – Nagykarácsony (11.) 2–0 (0–0)

Vezette: Klujber Kristóf.

Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Szloboda, Kovács K. (Kálmán), Puszta, Németh D. - Rapai, Zsilovics, Ódor, Miklós (Békefi) - Mayer (Uhrin), Susa (Szarka). Vezetőedző: Bolla János Zoltán.

Nagykarácsony: Turi – Kovács D., Gógán, Dobrovitz, Czári - Balogh D., Jákli, Princz (Szabó M.), Zsilovics - Kü, Gertner (Baranyai). Vezetőedző: Mergl István.

Gól: Susa (47.), Békefi (66.).

Pákozd (10.) – LMSK (4.) 2–0 (2–0)

Vezette: Cseh Roland.

Pákozd: Kasza (Horváth Zs.) – Molnár V. (Unger), Knitli, Kaltenekker, Téglási - Krizsán-Deák (Horváth D.), Gönczi, Bökény, Szenyéri (Finta) - Semenszki, Molnár R. Vezetőedző: Molnár Viktor.  

LMSK: Árkus – Sütő, Pap, Bagó, Vajda (Iliás) - Tóth V., Horváth P. (Kiss R.), Szente, Potesz - Teichel, Hatos (Virág). Vezetőedző: Nagy Bálint.

Gól: Gönczi (20.), Unger (42.).

Kiállítva: Semenszki (80.).

Nagyvenyim (5.) – Aba Sárvíz (2.) 2–2 (2–0)

Vezette: Rózsa József.

Nagyvenyim: Virág – Rezes, Ráthgéber, Princz, Slett - Mohácsi, Rácz A., Balogh D. (Sipeki), Kovács M. - Palkovics, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.

Aba Sárvíz: Sereg – Zsifkovics, Huszti, Glócz Z., Budai - Varga Zs., Réti G., Kuczi Zsombor, Réti R. (Kuczi Zsolt) - Hegyi, Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.

Gól: Ráthgéber (12.), Princz (37.), ill. Réti G. (55.), Glócz Z. (80.).

Szabadnapos: Sárszentmihály-Masterplast (13.).

A góllövőlista állása:

1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 13 gól

2. Tóth Norbert (Beloiannisz) 8 gól

3. Balogh Dániel (Nagykarácsony) 7 gól

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu