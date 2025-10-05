Hétfőn, hazai pályán kezdik a bajnokságot a Vinkboys ellen

A tavalyi bajnokságban, a Nyugati A-csoportban a kodolányisok a negyedik helyen zárták az alapszakaszi küzdelmeket, ezáltal az alsóházi rájátszásba kerültek, amit veretlenül nyertek meg, nyolcból nyolc győzelemmel. A céljuk ezúttal egyértelműen a feljutás az NB II-be, ennek érdekében komoly erősítésekbe kezdtek, a rajt előtt leigazolták például Fodor Marcellt, aki másfél évtizede a Bajnokok Ligájában szerepelt a Debrecen együttesében, valamint megszerezték Magasföldi Józsefet, akinek szintén évtizedes múlja van a hazai élvonalban.

-Büszkék vagyunk arra, hogy "Csipkerózsika álmából" hosszú évek után a Kodolányi-Feketehegy SE hívta életre a futsal játékát Székesfehérváron, tavaly szerepeltünk először. Ezúttal városi rangadó következik, az újonc Vinkboys gárdájával találkozunk. Szisztematikusan felépített rendszerben gondolkodva jutottunk el a felnőtt csapatig, évről évre építkezve. A kezdetektől Venczel Viktor a felnőtt futsalcsapat edzője és több korosztályos futsalcsapatunk irányítója, aki a futsal felélesztésének ötletgazdája is volt Egyesületünknél – mondja Rapali Zsolt klubelnök.

Közli, az idei céljuk stabil csapat kialakítása és összecsiszolása felnőtt szinten, amely látványos játékkal jelentkezik, támadó felfogással fut ki a pályára minden mérkőzésen.

-Rendkívül fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelés szakmai hatékonyságát, célunk, hogy a futsalt széles körben való népszerűsítsük, szeretnénk minél több fiatalt bevonni és magas szinten képezni ebben a szakágban. Meggyőződésünk, hogy a nagypályás labdarúgás és futsal nem csak elfér egymás mellett, hanem egymás javát szolgálja, az arra hivatott lábakban. Persze tudjuk, hogy hosszú évek alázatos munkája szükséges a sikerekhez. Komoly terveink vannak a most induló szezonban, hosszú a lista az érkező oldalon és igen rövid a távozók tekintetében. Mégis, talán legnagyobb erősségünk, hogy a tavalyi, fiatal gárdánk meghatározó játékosai együtt maradtak és egy pillanatra nem fordult meg a fejükben a távozás lehetősége. A tavalyi csikócsapatunkhoz érkeztek még fiatal játékosok, Gerencsér Zsolt, Imrefi Balázs, Kovács Levente András, Horváth Dominik Tamás, Zvezdovics Gábor Bence és Nagy Zsombor személyében. Stabil kapusunk mellé, a versenyszellem fenntartása érdekében Molnár Péter és Ábrahám Zsombor igazolt hozzánk, ezáltal leghátul is stabilak leszünk. A rutint és tapasztalatot hozza Bánfalvi Balázs, Magasföldi József, Fodor Marcell, Zólyomi Dávid. Teljes képet pedig úgy kapunk, ha a korábbi, meghatározó játékosainkat is megemlítjük. Idén is tovább erősíti felnőtt csapatunkat, Gránitz Gellért Nimród, Rózsa Marcell, Király Ákos, Locker Ármin Ábel, Wisniewski Máté, Venczel Kristóf, Balogh László, Punk Szabolcs és Kálmán Kristóf. Iskolai elfoglaltság miatt távozott Benke Dániel, Füredi Barnabás és Kálmán Balázs. Nekik természetesen sok sikert kívántunk a továbbiakban. Összességében játékoskeretünk erősödött, ám a bajnokságban lévő ellenfeleinket nem ismerjük igazán, így óvatosságra inteném magunkat.