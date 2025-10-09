7 órája
Hatpontos összecsapás Bogárdon
A 8. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. október 11., szombat, 15:00
Sárosd (12.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.)
Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - A Lajoskomáromtól hazai pályán kikaptunk az előző fordulóban, egy ki-ki mérkőzésen, ahol talán a szerencsésebb csapat nyert, pedig meglátásom szerint egy pontra rászolgáltunk volna. Csóron viszont az első félidőben szörnyen néztünk ki, az utóbbi hónapok legrosszabb játékát nyújtottuk, ekkor el is dönthette volna az ellenfél a mérkőzést. A szünetben hangot is adtam a nem tetszésemnek, és a második félidőben egy teljesen más csapatot láttam. Sikerült egyenlíteni, jól néztünk ki, az akarattal sem volt baj, szépen mentünk előre. Sajnos azonban jött egy újabb holtpont, egy kiállítás, és onnantól teljesen beszorultunk. Próbáltuk kivédekezni, de a 83. percben összehoztunk egy újabb büntetőt, és ezzel megnyerték a csóriak a mérkőzést, az első játékrész alapján teljesen megérdemelten. Mostanában ezekből a forduló pontokból mindig negatívan jövünk ki, most ilyen időszak van és Fortuna se áll mellénk. Dolgozni kell keményen tovább! A jelenlegi helyzetben szombati ellenfelünk, a Gárdony csapata az esélyesebb, ám aki ismeri Sárosdot, és azt a hangulatot, azt tudja, hogy nem könnyű itt nyerni. Teljesen mindegy hogy milyen állapotban vagyunk, mi úgy megyünk ki a pályára, hogy megnehezítsük ellenfelünk dolgát, és ez a minimum, amit elvárok a csapattól, hogy tegye oda magát mindenki, és úgy jöjjön le a pályáról, hogy tükörbe tudjon nézni! Ugyanúgy, mint korábban hat-hét játékosra továbbra sem számíthatok, Kertész Attila azonban talán visszatér.
Sárbogárd SE (2.) – FC Főnix (8.)
Lesnyik Gábor a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Agárdon nagyon koncentrált volt a társaság, annak ellenére, hogy nem készültünk külön a Gárdonyból, ha nem próbálunk hétről hétre fejlődni, és erre a mérkőzésre nagyon összeállt a csapat. Már a meccs előtt is lehetett érezni, a játék kép is ezt mutatta. Egyenlített ugyan a Gárdony, de uraltuk a találkozót, és az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Tudjuk azt, hogy szombaton pihenten érkezik hozzánk az FC Főnix, az elsülhet kétféleképpen, ám nem velük foglalkozunk, hanem inkább magunkkal, és az általunk elképzelt játékot szeretnénk megvalósítani. Amennyiben mindez sikerül, akkor itthon tudjuk tartani a pontokat. Sérültjeink továbbra is maródiak, úgyhogy a terveim szerint ugyanazzal a kerettel állunk ki, mint legutóbb.
2025. október 12., vasárnap, 15:00
Melde KFT. Kápolnásnyék (4.) – Ercsi Kinizsi (7.)
Höltzl Richárd a Melde KFT.-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Győzelmi szándékkal indultunk Mórra, hetek óta hangoztatták a helyiek, hogy van velünk elszámolni valójuk. Ezt jövőre halasztottuk, és sikerült győzni a bajnokaspiráns otthonában. Kis túlzással mondom, hogy nem a kapusunkon múlott, mert igazság szerint én is állhattam volna a kapuban, mivel egész egyszerűen nem ment lövés a kapunkra. Nagyon zártan és fegyelmezetten védekeztünk, semlegesítettük a hazai próbálkozásokat, a hazaiak nem találták a védelmünkön a rést. Az egyenlítő gól után ki kellett mennünk, nyíltabbá vált a játék, akkor nekünk volt két nagy helyzetünk, amelyeket szögletre hárított a kapusuk, de szerencsére a 80. percben le tudtuk zárni a mérkőzést, és elhoztuk a három pontot - megyei első osztályú pályafutásunk során nem először. A móri győzelemnek akkor lehet igazi értéke, ha vasárnap legyőzzük az Ercsi csapatát, amely igazi ki-ki mérkőzés lehet, nüanszok fognak dönteni, mivel általában szoros meccseket játszunk velük. Csörge Ciprián covidos, nagy valószínűség szerint rá nem számíthatok, illetve ágyékhúzódása van Kharboutli Dánielnek, kérdéses a játéka.
Adony VSK (11.) – Martonvásár (1.)
Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - A Mór ellen százszázalékos teljesítmény nyújtott a csapat, a balszerencsésen kaptunk ki, ahhoz képest viszont Ercsiben talán harminc százalékkal teljesítettünk. Azt hittük, hogy már tudunk futballozni, aztán kiderült hogy nem... Az Ercsi egy Kunnal jobbnak bizonyult! A Martonvásár ellen megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni, aztán majd meglátjuk, mi lesz a jutalom? A hazai pálya talán némiképp a mi malmunkra hajtja a vizet, de a pálya még nem nyert meccset... Előnyt jelenthet, hogy otthon játszunk, hogyha teszünk azért, hogy nyerjünk. Bízom abban, hogy legalább pontot tudunk szerezni! Tiszteletre méltó a Martonvásár eddigi eredménye, jó edzőik vannak, és jó csapat. Igaz mi sem vagyunk rosszak, de ez még nem derült ki! Egyelőre úgy tűnik, hogy Csíki Soma, és Kőkuti Ákos kivételével mindenkire számíthatok, bár Tóth Dániel bajlódott kisebb sérüléssel, valamint Andrejev Illésnek fájt egy kicsit a térde legutóbb, de szerintem ők ketten bevethetők lesznek vasárnap.
Ikarus-Maroshegy (5.) – Enying (14.)
Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Martonvásáron szerencsére az eredménnyel nem volt problémánk, független attól, hogy az utóbbi két mérkőzésen igazán nem játszottunk jól, de legalább négy pontot szereztünk, ami sokat érhet a végelszámolásnál. A Martonvásár kellemetlen ellenfél volt, küzdelmes meccset játszottunk velük, kevés helyzettel, valamint fizikális párharccal. A mérkőzés előtt nem írtam volna alá a döntetlent, de a mérkőzés lefújása után elégedett voltam vele. Könnyű meccs nincs, így az Enying elleni összecsapás sem lesz az, nem becsüljük le őket, de nyilván szeretnénk tartani a három pontot. Igazán akkor érhet sokat a megszerzett négy pont, ha sikerül behúznunk ezt a meccset. Junior Joaz legutóbb megsérült, még nem tudjuk, hogy vállalja-e a játékot, rajta kívül viszont mindenki egészséges, bízom benne hogy ez így fog maradni.
Videoton Baráti Kör (14.) – Lajoskomárom (10.)
Juhász Gábor a Videoton Baráti Kör edzője: - Úgy érzem, hogy a döntetlennél nem volt több az Enying elleni mérkőzésben. Nagyon görcsösen játszunk, mindenki azt várja, hogy meglegyen az első győzelem. Nem merünk kockáztatni, csak a minimálisat vállaljuk be, és arra összpontosítunk inkább, hogy ne kapjunk gólt, illetve ne kapjunk ki. Enyingen ráadásul kihagytunk egy büntetőt, valamint volt meg nem adott gólunk is. Most már az is elképzelhető, hogy akkor fogunk nyerni, amikor nem számít rá senki... A Lajoskomárom ellen nagyon fegyelmezett teljesítményt, és bátrabb támadójátékot várok. Nem kell félnünk attól, hogy kikapunk, mert nincs veszítenivalónk. Tóth Krisztián visszatérésével remélhetőleg jönnek majd a gólok is, bízom abban, hogy a legerősebb összeállításban tudunk pályára lépni.
KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.) - Csór Truck-Trailer (9.)
Masinka Csaba a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Ebben az idényben az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk Lajoskomáromban, vezettünk az elején, jól védekeztünk, sajnos azonban a végén nem volt szerencsénk. Benne volt a levegőben, mert nyomott az ellenfél, és a 81. percben kaptunk is egy gólt. A befejezés előtt adódott egy nagy lehetőségünk szabadrúgásból, ez kimaradt, pedig úgy érzem benne lehetett volna a meccsben az iksz. Nagyon fontos lenne, ha vasárnap meg tudnánk örvendeztetni a szurkolóinkat egy győzelemmel, bizakodó vagyok, előbb-utóbb a rossz sorozatnak véget kell érnie. Tisztában vagyok azzal, hogy egy jó csapat ellen fogunk játszani, biztos. hogy nem lesz egyszerű. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy mindenkire számíthatok, kivéve Balázs Sándort és Kertész Dánielt, akik térdsérülés miatt az egész őszi szezonban nem tudnak bennünket segíteni.
Szabadnapos: Móri SE (6.).