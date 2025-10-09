Hatpontos összecsapás Bogárdon

2025. október 11., szombat, 15:00

Sárosd (12.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.)

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - A Lajoskomáromtól hazai pályán kikaptunk az előző fordulóban, egy ki-ki mérkőzésen, ahol talán a szerencsésebb csapat nyert, pedig meglátásom szerint egy pontra rászolgáltunk volna. Csóron viszont az első félidőben szörnyen néztünk ki, az utóbbi hónapok legrosszabb játékát nyújtottuk, ekkor el is dönthette volna az ellenfél a mérkőzést. A szünetben hangot is adtam a nem tetszésemnek, és a második félidőben egy teljesen más csapatot láttam. Sikerült egyenlíteni, jól néztünk ki, az akarattal sem volt baj, szépen mentünk előre. Sajnos azonban jött egy újabb holtpont, egy kiállítás, és onnantól teljesen beszorultunk. Próbáltuk kivédekezni, de a 83. percben összehoztunk egy újabb büntetőt, és ezzel megnyerték a csóriak a mérkőzést, az első játékrész alapján teljesen megérdemelten. Mostanában ezekből a forduló pontokból mindig negatívan jövünk ki, most ilyen időszak van és Fortuna se áll mellénk. Dolgozni kell keményen tovább! A jelenlegi helyzetben szombati ellenfelünk, a Gárdony csapata az esélyesebb, ám aki ismeri Sárosdot, és azt a hangulatot, azt tudja, hogy nem könnyű itt nyerni. Teljesen mindegy hogy milyen állapotban vagyunk, mi úgy megyünk ki a pályára, hogy megnehezítsük ellenfelünk dolgát, és ez a minimum, amit elvárok a csapattól, hogy tegye oda magát mindenki, és úgy jöjjön le a pályáról, hogy tükörbe tudjon nézni! Ugyanúgy, mint korábban hat-hét játékosra továbbra sem számíthatok, Kertész Attila azonban talán visszatér.

Sárbogárd SE (2.) – FC Főnix (8.)

Lesnyik Gábor a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Agárdon nagyon koncentrált volt a társaság, annak ellenére, hogy nem készültünk külön a Gárdonyból, ha nem próbálunk hétről hétre fejlődni, és erre a mérkőzésre nagyon összeállt a csapat. Már a meccs előtt is lehetett érezni, a játék kép is ezt mutatta. Egyenlített ugyan a Gárdony, de uraltuk a találkozót, és az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Tudjuk azt, hogy szombaton pihenten érkezik hozzánk az FC Főnix, az elsülhet kétféleképpen, ám nem velük foglalkozunk, hanem inkább magunkkal, és az általunk elképzelt játékot szeretnénk megvalósítani. Amennyiben mindez sikerül, akkor itthon tudjuk tartani a pontokat. Sérültjeink továbbra is maródiak, úgyhogy a terveim szerint ugyanazzal a kerettel állunk ki, mint legutóbb.